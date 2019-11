Bauer sucht Beifahrer

Hashtag #Blablatrecker: Julia Nissen hat eine Treckermitfahrzentrale gegründet / Für ihr Engagement wurde sie jetzt ausgezeichnet

von Dorthe Arendt

15. November 2019, 13:17 Uhr

Nordfriesland | Auf einem Trecker mitfahren? Für den dreijährigen Joost immer wieder faszinierend, aber auch eine Selbstverständlichkeit, denn er wächst im landwirtschaftlichen Umfeld auf. Umso überraschter war der junge Nordfriese, als er erfuhr, dass andere Menschen das nicht einfach so können. „Warum nicht?“, fragte er seine Mutter Julia Nissen. „Ja, warum denn eigentlich nicht?“, dachte sich die 32-Jährige grübelte nicht lange, sondern schritt zur Tat: die Idee einer Treckermitfahrzentrale war geboren.

Denn Julia Nissen, auch bekannt als Bloggerin „Deichdeern“, hat nicht nur den richtigen Riecher für ansprechende Aspekte des Landlebens, sondern auch ein großes Netzwerk. Und so startete die Agrarwissenschaftlerin, die hauptberuflich für das Forum Moderne Landwirtschaft arbeitet, Mitte September eine Umfrage auf ihren Social-Media-Kanälen: Wer hätte Lust, mal bei der Feldarbeit auf dem Trecker mitzufahren? Und welcher Landwirt hätte dann und wann ein Plätzchen frei?

Die Resonanz kam prompt: „Gleich am ersten Abend meldeten sich 50 Interessierte“, berichtet Julia Nissen. Um Ordnung in die Anfragen-Flut zu bringen, erstellte sie ein Formular, in dem die Vermittlungswilligen unter anderem ihre Postleitzahl angeben. Inzwischen haben sich mehr als 200 Mitmacher bei dem Projekt mit dem Hashtag #BlablaTrecker gemeldet.

Landwirte aus Westre, Humptrup und Stedesand haben genauso den Traum von der Treckerfahrt ermöglicht wie Bauern aus Magdeburg, Aachen oder Dresden. „Inzwischen vermittele ich deutschlandweit kostenlose Treckermitfahrten, indem ich Kontakt zwischen Fahrern und Mitfahrern herstelle“, berichtet die Bargumerin.

Und nicht nur Kindern wird auf dem Beifahrersitz ein Traum erfüllt, auch Erwachsene bewerben sich: „Der älteste Mitfahrer war 75. Ich habe auch schon anlässlich eines 50. Geburtstages eine Damengesellschaft an den Landwirt gebracht“, berichtet Julia Nissen. Und nicht nur die Mitfahrer haben Spaß: „Auch von den Landwirten bekomme ich positive Rückmeldung, weil sie durch das Projekt viel Wertschätzung erfahren.“

Apropos Wertschätzung: Gerade hat Julia Nissen für ihr Projekt den Förderpreis der Agrarwirtschaft 2019 erhalten, der mit 9000 Euro dotiert ist. Mit ihrem privaten Engagement, die Kluft zwischen Stadt und Land zu schließen, hat die 32-Jährige sowohl Jury als auch Publikum überzeugt und sich gegen ihre Kontrahenten durchgesetzt.

Und die „Deichdeern“ arbeitet schon an ihrem nächsten Projekt: Das Preisgeld will sie in die Entwicklung einer „App aufs Land“ investieren. „Ich möchte eine Plattform schaffen, in der sich Stadt- und Landmenschen wieder begegnen, nicht nur für Treckerfahrten, sondern für Angebote im ländlichen Raum im Allgemeinen.“

Mehr Infos im Internet unter https://deichdeern.com