Niebüll : Basteln für Weihnachten im Naturkundemuseum

von Dorte Arendt

27. November 2018, 17:39 Uhr

Eine Kreativwerkstatt unter dem Motto „Basteln für Weihnachten“ veranstaltet das Naturkundemuseum Niebüll am Mittwoch, 5. Dezember. In der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr können Kinder ab sechs Jahren unter fachlicher Anleitung Kreatives für Weihnachten herstellen. Um Anmeldung der Teilnehmer unter der Telefonnummer 04661/5691 wird gebeten. Ein kleiner Kostenbeitrag in Höhe von 3 Euro wird erhoben. Es werden auch Bildungsgutscheine akzeptiert.