Barrierefreiheit beginnt im Kopf

Wie ist es mit dem Handicap? Barriboxen mit Anschauungsmaterial im Förderzentrum Niebüll vorgestellt

von hwo

02. November 2018, 14:06 Uhr

Wie lesen Kinder, die blind sind? Worauf muss ich im Gespräch achten, wenn ein Mensch schwerhörig ist? Wie komme ich mit einem Rollstuhl durch meine Schule? Und warum ist Lernen für manche schwieriger als für andere? Materialien des Projekts Barrierefreie Schule sollen helfen, Antworten auf diese und weitere Fragen zu erleben. Dafür stehen jetzt im Förderzentrum Niebüll die mit Materialien wie Simulationsbrillen oder Hörschutz bestückten sogenannten Barriboxen zu den Themenbereichen „Hören“, „Sehen“, „Autismus“, Lernen-Verstehen“ und „Kinder- und Jugendbücher“ sowie Rollstühle zur Verfügung.

Bisher konnten Schulen die Barriboxen zentral im Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) in Kronshagen abholen. Nun ist auch das Förderzentrum Südtondern in Niebüll ein Ausleihstandort für Lehrer und Multiplikatoren aus der gesamten Region. Die Materialien der Barribox lassen sich vom ersten Schuljahr an einsetzen. Beim Thema Autismus zum Beispiel vermittelt eine Brille mögliche Wahrnehmungsstörungen – das schafft Verständnis für andere. Ein bewegliches Stück Plastikschlauch ans Ohr gesetzt, lässt ein ganz anderen Hören realistisch werden.

„Der Weg zu einer gemeinsamen Schule für alle Kinder mit und ohne Behinderungen beginnt mit dem Verständnis für den Anderen. Dabei hält manche Barriere im Kopf mehr auf als zum Beispiel eine fehlende Rampe“, sagte Inken Schnaase, IQSH-Projektleiterin Barrierefreie Schule.

Über 150 Mal seien die Barriboxen inzwischen von Schulen aus ganz Schleswig-Holstein ausgeliehen worden. „Die Rückmeldungen bestätigen, dass die Erfahrungen, die die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte zum Beispiel mit Rollstühlen, Ohrschützern oder Simulationsbrillen machen, wertvolle Denkanstöße liefern. Neue Erfahrungen und neues Wissen können dazu beitragen, Unsicherheiten und damit auch Barrieren in den Köpfen abzubauen“, so Schnaase.

„Wir freuen uns daher sehr, dass wir dieses bundesweit einzigartige Angebot für die Schulen nun mit dem Start einer regionalisierten Ausleihe in Niebüll weiter ausbauen können“, so Michael Lorbeer-Andresen, Leiter der IQSH-Beratungsstelle Inklusive Schule.

„Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass es für viele Menschen schwierig ist, sich in die Situation von Menschen mit Einschränkungen der Sinne, des Körpers oder des Lernens hineinzuversetzen“, sagte Schulleiterin Daniela Holtemöller. Das Verständnis füreinander wachse aber enorm, sobald man sich gut in die Situation seines Gegenübers einfühlen könne. Dafür seien die Barriboxen ein ideales Hilfsmittel. „Als Förderzentrum haben wir den Auftrag, Regelschulen bei der Umsetzung Inklusion zu unterstützen. Wir sind sehr froh darüber, jetzt als erster Ausleihstandort im Norden in Schleswig-Holstein ausgewählt worden zu sein“, so Holtemöller.

Möglich sei das alles nur, weil die schleswig-holsteinischen Sparkassen und die Lebenshilfe Schleswig-Holstein das Projekt von Beginn an unterstützt hätten, betonten die Verantwortlichen. Die Sponsoren haben seit sieben Jahre rund 40 000 Euro gespendet: „Die schleswig-holsteinischen Sparkassen unterstützen die Barrierefreie Schule seit Beginn – man kann sagen, wir haben sie mit aus der Taufe gehoben“, sagte Ralf Friedrichsen, Nord-Ostsee-Sparkasse Regionaldirektion Niebüll. „Mit der Förderung des Projekts Barrierefreie Schule leisten wir daher gern unseren Beitrag dazu, dass Schülerinnen und Schüler auf spielerische Weise und ohne den erhobenen Zeigefinger für die Einschränkungen behinderter Kinder sensibilisiert werden. Dies kommt allen zugute: nichtbehinderten und behinderten Kindern, denen durch den barrierefreien Schulbesuch ein wichtiger Schritt ins Leben ermöglicht wird.“