Barocke Kantaten mit der Regionalkantorei

02. Januar 2020, 15:45 Uhr

Neukirchen/Bordelum | Am kommenden Wochende, an dem in den katholischen Kirchen das Fest der heiligen drei Könige und in den Ostkirchen das Weihnachtsfest gefeiert wird, lädt die Regionalkantorei Südtondern zu zwei weihnachtlichen Neujahrskonzerten ein.

Die Konzerte werden am Sonnabend, 4. Januar um 17 Uhr in der St.Nicolai-Kirche in Bordelum und am Sonntag, 5. Januar, um 17 Uhr in der St. Johannes-Kirche in Neukirchen aufgeführt.

Unter dem Motto „Norddeutsche Weihnacht“ hat der Chor ein zweiteiliges Programm einstudiert. Zuerst erklingen barocke Kantaten der Komponisten Selle, Tunder und Hammerschmidt aus der goldenen Hansezeit. Danach singt der Chor neue und neueste Weihnachtsmusiken in modernen, beschwingten Sätzen.

Die Regionalkantorei musiziert mit befreundeten Musikern. Mitwirkende sind Carola Jäckel, Sopran, Jochen Seeger, Tenor, das neugegründete Nordfriesische Blockflötenkonsortium, sowie Heike Reimers am Cello und Horst Loose an der Truhenorgel. Die Leitung des Konzertes hat Thomas Hansen, Husum. Der Eintritt ist frei. „Herzlich willkommen zu einem stimmungsvollen Konzert“, heißt es in einer Mitteilung.