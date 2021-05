Himmelfahrt & Modellregion : Bahn erwartet Haupt-Anreisewelle zur Autoverladung Niebüll schon an diesem Mittwoch

Am Abend soll ein Sonderzug des DB Sylt Shuttle für Entlastung sorgen.

Niebüll | Vor dem Feiertag am Donnerstag und dem bevorstehenden Wochenende läuft die nächste Urlauber-Anreisewelle in die nordfriesischen Tourismus-Gebiete. Die Deutsche Bahn erwartet die Hauptlast im Reiseverkehr an diesem Mittwoch. Am Nachmittag und Abend sind sämtliche Autozüge des Sylt Shuttle ausgebucht. Der Rückstau an der Autoverladung in Niebüll hält sic...

