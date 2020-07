Babysachen für den schmalen Taler

Zweiter Babysachenmarkt des Ladies Circle Südtondern / Besucherandrang trotz wechselhaften Wetters

07. Juli 2020, 16:52 Uhr

Niebüll | Es goss zeitweilig wie aus Kübeln. Dennoch lockte das Angebot des zweiten Babysachenmarkts „Ladies for Babies“ zahlreiche Besucher nach Niebüll in den Westersteig. Da aus den bekannten „Corona-Gründen“ nur eine begrenzte Zahl der meist werdenden oder jungen Mütter in die Räume des Hauses eingelassen werden durften, mussten zahlreiche an den Babysachen interessierte Familien vor dem Hauseingang warten, bis in den Ausstellungsräumen wieder Platz vorhanden war.

„Am Sonnabend hatten wir laut unserer Meldezettel trotz des wechselhaften Wetters 83 Familien und Einzelbesucher und am Sonntag noch einmal 46“, fasst Web-Lady Stefanie Snoppek ihre Eindrücke zusammen.

Natürlich war das deutlich weniger als vor einem Jahr ohne Corona und bei herrlichem Sonnenschein. Dennoch löste es allgemeines Erstaunen aus, wie geduldig und diszipliniert die meist jungen Familien im Regen vor der Tür auf Einlass

warteten.

Die Ladies hatten ihren Markt wieder vorbildlich organisiert. Alle Besucher wurden am Eingang registriert, um danach in jeweils begrenzter Anzahl und mit gut desinfizierten Händen in die Stöberräume gehen zu dürfen. Dort wartete auch in diesem Jahr wieder ein Riesensortiment an gut erhaltenen Kleidern, Spielsachen und Schuhen in allen Baby- und Kindergrößen. Dafür, dass die Tische nie leer wurden, sorgten ebenfalls einige Damen des engagierten ehrenamtlichen Teams. Ständig holten sie neue Waren aus ihren vollen Kartons und sortierten sie übersichtlich und nach Größen getrennt auf Tischen und Kleiderständen.

Zwar durfte aus den bekannten Gründen in diesem Jahr keine Cafeteria durch die Veranstalterinnen betrieben werden – aber dennoch brauchte niemand auf seine Wochenendtorte zu verzichten. Gegen eine kleine Spende erhielten die Besucher ihren Kuchen in hygienischen Faltkartons für die Kaffeetafel mit nach Hause.