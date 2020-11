B5: Ab Freitag rollt der Verkehr wieder – zunächst eingeschränkt

Avatar_shz von

10. November 2020, 14:31 Uhr

Braderup | Die Sperrung der B5 zwischen Klixbüll und Braderup soll wie geplant am Freitag aufgehoben werden. Dies teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) auf Anfrage mit. Seit Wochen wird der regionale Verkehr über die Gemeinden westlich der Bundesstraße umgeleitet.

Südlich von Braderup wird, wie berichtet, seit Ende September eine neue Brücke über den Dreiharder Gotteskoogstrom gebaut. Das bisherige, mehr als 100 Jahre alte Bauwerk hatte erhebliche Schäden aufgewiesen; seine Standsicherheit war gefährdet.

Der neue Übergang ist bereits errichtet. Am Dienstag liefen schon Asphaltierungsarbeiten (Foto). Am heutigen Mittwoch sollen laut LBV Binder- und Deckschicht folgen, am Donnerstag dann der Einbau des Banketts.

Die Freigabe erfolgt zunächst unter einspuriger Verkehrsführung mit mobiler Ampel und einem Tempolimit von 30 km/h. In der kommenden Woche müssen noch Restarbeiten erledigt werden. Dazu gehören den Angaben zufolge die Anbringung von Schutzplanken sowie Pflaster- und Markierungsarbeiten. Letztere seien extrem wetterabhängig, hieß es.