B199: Warten auf genauen Termin

Avatar_shz von Dorthe Arendt

02. September 2020, 17:37 Uhr

Leck | In der Gemeinde Leck stehen Straßensanierungen an, und zwar auf der Bundesstraße 199 sowie auf den Landesstraßen 300 und 246. „Alle Maßnahmen sind Maßnahmen des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr“, teilte Lecks Bürgermeister Andreas Deidert in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung mit. Die Sanierung der B199 in der Ortsmitte wird Lecks Gemeindechef zufolge Ende 2020/Anfang 2021 beginnen. „Ein genauer Termin und der Ablauf stehen allerdings immer noch nicht fest. “ Sobald genauere Infos vorlägen, werde er ein Abstimmungsgespräch mit dem LBV-SH und dem Handels- und Gewerbeverein beziehungsweise den betroffenen Betrieben organisieren, versprach Deidert. Sowohl die Trag- als auch die Deckschicht der Fahrbahn sollen demnach erneuert werden, laut Deidert werde man aber voraussichtliche mit halbseitgen Straßensperrungen auskommen.

Die Sanierungen von Bahnhofstraße (L300) und Kempergraben (L246) sind dem Bürgermeister zufolge erst für 2022 geplant.