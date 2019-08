B 199: Schulbus-Verkehr kann rollen

Leck atmet auf: Der Asphalt ist doch lieferbar und wird termingerecht aufgebracht – ein Ende der Sperrung der Hauptstraße ist in Sicht

von Dorthe Arendt

09. August 2019, 16:47 Uhr

Leck | Ende gut, alles gut? Freitagfrüh rückte schweres Gerät in Leck an, um etwas zu tun, was viele Autofahrer und Geschäftsinhaber schon inständig herbeisehnen: Asphalt auf die B 199 im Ortskern aufbringen. Das bedeutet: Die Tiefbauarbeiten an der Kanalisierung auf Höge der Süderbrücke wurden entgegen kurzfristig anderslautender Aussagen termingerecht beendet.

„Die B 199 wird pünktlich zum Schulbeginn befahrbar sein, der Schulbusverkehr kann normal stattfinden“, teilte Lecks Bürgermeister Andreas Deidert am Donnerstag mit. Zur Erinnerung: Die umfangreichen Kanal-Arbeiten, die ohne eine Vollsperrung der B 199 nicht möglich gewesen wären, wurden extra in die Sommerferien gelegt, weil der Schulbusverkehr nicht beeinträchtigt werden sollte. Dann kam in Ferienwoche vier die Hiobsbotschaft: Es sei kein Asphalt lieferbar, musste Bürgermeister Deidert zähneknirschend verlautbaren, die Sperrung müsse noch zwei Tage über die Ferien hinaus aufrecht erhalten werden.

Wenig später deutete sich jedoch schon wieder eine Wende an: Anfang der Woche gab sich der Bürgermeister noch „vorsichtig optimistisch“, am Donnerstag stand fest: „Klappt. Am Freitag kann asphaltiert werden.“Warum ist jetzt doch Asphalt lieferbar? Auf diese Frage bleibt der Bürgermeister eine konkrete Antwort schuldig: „Das ist nur möglich dank des Einsatzes und der großen Anstrengungen der Baufirma Feddersen hier vor Ort. Danke dafür, und danke an die Bürger und Anwohner.“ Ob die Vollsperrung bereits vorab am Sonnabend oder Sonntag aufgehoben werden kann, konnte der Bürgermeister zunächst nicht sagen, versicherte aber: „Spätestens am Montagmorgen wird die B 199 befahrbar sein.“