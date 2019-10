Sachbeschädigung in Leck : Autospiegel abgetreten – Frauengruppe von der Polizei gesucht

Eine Gruppe von vier Frauen soll einen Autospiegel abgetreten haben – nun sucht die Polizei nach ihnen.

25. Oktober 2019, 18:28 Uhr

Leck | Vier Täterinnen sollen am Sonntag, 20. Oktober, in Leck den linken Außenspiegel eines roten Honda Jazz abgetreten haben, teilt die Polizei mit. Als sie dies bei einem anderen Fahrzeug ebenfalls versuchten, wurden sie von einem Anwohner angesprochen und sind geflüchtet.

Die Tat soll sich am frühen Morgen gegen 04:30 Uhr in der Heinrichstraße, Höhe Hausnummer neun, in Leck, ereignet haben.

Polizei sucht Zeugen

Wer sachdienliche Hinweise zu den Täterinnen oder dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Leck (04662/89126-0) in Verbindung zu setzen.

