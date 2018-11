Prozess in Niebüll : Automatenknacker schauen zu tief ins Glas

Die Straftat liegt gut drei Jahre zurück. Erst jetzt wurde einer der Täter belangt.

von hwo

29. November 2018, 14:58 Uhr

Im Falle eines Automatenaufbruches in Westerland vor über drei Jahren wurde jetzt vor dem Amtsgericht Niebüll ein Urteil gefällt. In der Nacht auf den 16. Mai 2015 war ein Parkscheinautomat von zwei 35 und 32 Jahre alten Männern mit einem Brecheisen aufgebrochen worden, um an die Geldkassette im Innern zukommen.

Den Schaden an dem Automaten hatte damals ein Taxifahrer entdeckt und der Polizei gemeldet. Auf die Täter aufmerksam geworden waren die Ordnungshüter jedoch, als Erstere mit ihrem Fahrzeug unterwegs waren und – unter Alkoholeinfluss – eine auffällige Fahrweise an den Tag legten.

Bei der fälligen Kontrolle entdeckten die Beamten dann im Kofferraum des Wagens die Geldkassette des Parkscheinautomaten. Fette Beute hatte das Duo indes nicht gemacht. Der genaue Betrag ließ sich nicht mehr feststellen, es müssen aber zwischen 40 und 60 Euro gewesen sein.

Einer der beiden wurde kurz nach der Tat vom Amtsgericht Flensburg verurteilt. Das Strafverfahren gegen den zweiten Beteiligten verzögerte sich jedoch, da der Mann seinen Wohnsitz veränderte und zeitweise in Polen lebte.

Der Angeklagte wurde jetzt für die Straftat schuldig gesprochen und erhielt eine fünfmonatige Haftstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zusätzlich muss er 600 Euro zahlen.