Niebüll : Autofahrerin fährt auf Bahngleis

Ein Treckerfahrer zog den Wagen von den Schienen.

von Hagen Wohlfahrt

27. November 2018, 11:00 Uhr

Niebüll | Zu einer gefährlichen Situation kam es am frühen Montagabend am Bahnübergang in der Uhlebüller Dorfstraße. Gegen 17.30 Uhr bog dort eine Autofahrerin falsch ab und geriet auf die Gleise der Bahnstecke Niebüll - Esbjerg, berichtete die Polizei. Allein kam das Fahrzeug nicht mehr frei, da es mit dem Motor auf den Schienen auflag. Glück im Unglück: Es fuhr gerade kein Zug. Ein Landwirt konnte das Auto mit seinem Trecker bergen.

Warum die Frau den Fahrfehler beging, war zunächst unklar. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon, Schäden sind den Angaben zufolge nicht entstanden. Die Strecke konnte für die Bahn kurz nach 18 Uhr wieder freigegeben werden.

