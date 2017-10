Einsatz in Neukirchen : Auto brennt komplett aus

vergrößern 1 von 1 Foto: nt 1 von 1

von Dorte Arendt

erstellt am 12.Okt.2017 | 18:40 Uhr

Fahrzeugbrand in Neukirchen: Am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr wurden die Feuerwehren Neukirchen und Rodenäs alarmiert, weil auf der Krakebüller Straße ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Flammen stand. Die Fahrerin konnte das Auto unverletzt verlassen. Der Pkw wurde vollkommen zerstört. Auch die Straße wurde durch das Feuer beschädigt, weshalb durch die Feuerwehr das Straßenbauamt benachrichtigt wurde. Insgesamt waren 22 Feuerwehrleute im Einsatz, zu ihrer Absicherung war ebenfalls ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Nordfriesland vor Ort.