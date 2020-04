Auszeichnung und Absage

26. Stadtwerkelauf Niebüll 2020 muss ebenfalls wegen Coronavirus gestrichen werden / Hohe Ehrung für die Organisatoren

02. April 2020, 11:46 Uhr

niebüll | Der Stadtwerkelauf 2019 war mit seiner 25. Auflage ein großer Erfolg, die 26. Ausgabe des sportlichen Großereignisses am 3. Mai befand sich bereits in der heißen Vorbereitungsphase. Es gab sogar noch eine zusätzliche Motivation für den TSV Rotweiß Niebüll als Veranstalter und insbesondere das Organisationsteam um Astrid Conradi, Ernst-Günther Schmidt und Bernhard Vogel. Und zwar Auszeichnungen und Preise vom Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verband (SHLV).

Dieser hatte 2019 aufgrund der Initiative der „Arbeitsgruppe Laufen“ den „SHLV Schul Cup“ ins Leben gerufen. „Wir wollen damit Schulen und Veranstalter von Laufveranstaltungen animieren, Kinder zum Mitmachen zu motivieren“, erklärt Thomas Jensen, der Vorsitzende des KLV Nordfriesland, bei der Übergabe der Urkunde und des Preises in der Alwin-Lensch-Schule in Niebüll.

Denn die Alwin-Lensch-Schule ist in Sachen Beteiligung beim Stadtwerkelauf vorbildlich, stellte 2019 den Klassensieger und war mit insgesamt 103 Kindern im Ziel die Schule mit den meisten Finishern. Damit belegte die ALS in dieser Wertung den 2. Platz.

Platz fünf gab es für den Veranstalter TSV Rotweiß Niebüll in der Wertung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu allen Finishern. Beides wurde mit zusammen 300 Euro belohnt. „Das ist ein Anreiz für die Ausrichter und auch für die Schulen. Und die Klassen können dabei auch etwas gewinnen für ihre Klassenkasse. Und wenn die gesamte Schule mitlaufen würde, können sie auch noch etwas gewinnen“, erläutert Thomas Jensen.

„Hier möchten wir ausdrücklich noch einmal all den Lehrerinnen und Lehrern, sowie den vielen Eltern danken, die die Schülerinnen und Schüler motiviert, trainiert, betreut und umsorgt haben. Vielen Dank, ohne euch hätten wir diesen Ehrenpreis niemals überreicht bekommen“, bedankte sich das Organisationsteam.

Die Klassenlehrerin Frederike Gerntholtz und ihre Schülerinnen und Schüler versprachen, an sich auch in diesem Jahr wieder beim Stadtwerkelauf an den Start zu gehen. Damit wollten sie auch weitere Klassen motivieren.

Aber das muss jetzt leider warten bis zum nächsten Jahr. „Für uns, dem Orga-Team, ist es nach der tollen Jubiläumsveranstaltung im letzten Jahr ein sehr trauriger Moment. Die Broschüren für die 26. Veranstaltung waren gedruckt und seit Wochen im Umlauf. Die Finisher-Medaillen sind in Auftrag gegeben. Es sollte in die „heiße Phase“ der Vorbereitung für den Stadtwerkelauf gehen. Aufgrund der derzeitigen SARS Covid-19 Pandemie sehen wir uns gezwungen, den diesjährigen Stadtwerkelauf Niebüll abzusagen. Alle bisherigen Startplätze behalten ihre Gültigkeit und werden im Jahr 2021 übernommen“, teilen die Veranstalter mit.

Das Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland ist wegen des sich ausbreitenden Coronavirus auch in unseren Regionen gezwungen, ihr Veto gegen die Veranstaltung einzulegen.

Gebührende Sicherheitsabstände sind weder zwischen den Sportlern, noch zwischen den zu erwartenden Zuschauern herzustellen, um einer Übertragung des Coronavirus sicher entgegen treten zu können. Somit ist das Amt Südtondern gezwungen, unser Genehmigungsersuchen für die Laufveranstaltung auf dem Gebiet der Stadt Niebüll negativ zu bescheiden.