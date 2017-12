Ausgezeichnet

vergrößern 1 von 2 Foto: Christiansen 1 von 2

von Dorte Arendt

erstellt am 12.Dez.2017 | 19:21 Uhr

Schon wieder eine hohe Auszeichnung für die Grundschule Süderlügum: Das Schleswig-Holsteinische Bildungsministerium verlieh ihr als eine von nur zwei Grundschulen im Land den Titel Kulturschule. Dieses ist dazu noch dotiert mit 15 000 Euro verteilt über drei Jahre (2017 bis 2019). Während eines feierlichen Zeremoniells in Rendsburg nahm Schulleiterin Meike Kosbü-Hermann die Auszeichnung von Bildungsministerin Karin Prien entgegen. Die Schule hat einen gewissen Vorbild-Charakter, da sie sich in den letzten Jahren sehr stark in dem Projekt „Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule“ engagiert. Dieses erfolgt in Zusammenarbeit mit der Nolde-Stiftung in Seebüll und der Europauniversität in Flensburg.

So weilte zum Start des neuen Projektjahres zum Thema „Glaube.Orte.Kunst.Glück“ auch wieder deren Dozent für die Abteilung Kunst, Werner Fütterer mit mehreren Lehramts-Studenten aus Flensburg in Süderlügum. Auch er hatte nur lobende Worte für die Grundschule: „Hier läuft alles super mit einem tollen Konzept!“ Mit ihrer Kunstfachrichtung ist die Grundschule Süderlügum weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt, sogar bis in die Schweiz, betonte der Dozent. Nach seiner Erfahrung bleibt die Kunst in anderen Lehrinstituten oftmals auf der Strecke und werde dort nur als randständig angesehen. Und gerade in der Grundschule können die Kinder die Basisdinge der Kunst besonders gut lernen, sind sich Meike Kosbü-Hermann und Werner Fütterer einig.

Die Studenten der Flensburger Uni, alle im Master-Studium, wurden an dem Projekttag zu zweit oder dritt auf alle Grundschul-Klassen eins bis vier verteilt, um mit den Schülerinnen und Schülern zum Thema Wintertraum zu arbeiten. Unter deren Anleitungen konnte dabei der Kreativität freien Lauf gelassen werden beim basteln, malen und gestalten. Zum Winter gehören dunkle Tage, Kälte, Schnee aber auch Weihnachten.

Es ging um Tiere füttern, Geschenke machen oder teilen und so glückliche Momente für alle Beteiligten zu erzeugen. Die Kinder entwickelten eigene Ideen, wie Sprungfedern für den Hasen, damit er beim hopsen keine kalten Füße bekommt oder eine große wärmende Mütze für dessen Ohren. Die Studenten zeigten sich von dem Kunstverständnis der Grundschulkinder in Süderlügum beeindruckt, konnten diese nicht nur alleine ihre vorgegebenen Arbeiten verrichten, sondern dazu auch gruppenweise gemeinsam. Materialien und Farben wurden ohne Umschweife untereinander getauscht und einander geholfen. So etwas hätten sie in dieser Form bei ihren bisherigen Praktika noch nicht erfahren, berichteten die angehenden Grundschullehrer/innen angenehm überrascht.

Auch die Kinder zeigten sich mit dem Unterricht durch die Studenten sehr zufrieden. Eine Klasse wollte gar keine Pause machen, sondern hatte einfach durchgewerkelt. Während des Unterrichtes erstellte jedes Kind in allen Klassen ein Faltblat, wo alles Erarbeitete eingeklebt und bemalt wurde.

Als Einstieg der Kulturschule Süderlügum zum neuen Projekt; „Glaube.Orte.Kunst.Glück“ hatte der Geschichtenfinders Enno Kalisch die Grundschule vor einigen Tagen besucht. Er wird im Herbst 2018 ein weiteres Mal zum Abschlussfest in die Schule kommen.