Aufgeben kommt nicht in Frage

Durchhalten ist in der Corona-Krise auch von den Taxifahrern am Niebüller Bahnhof gefordert

27. Dezember 2020, 16:56 Uhr

niebüll | Keine Touristen, keine Kneipengänger, keine Hotelgäste, keine Veranstaltungsbesucher, noch nicht einmal große Hochzeitsfeiern. Die Corona-Maßnahmen treffen die Taxibranche hart. Am Niebüller Bahnhof warten dennoch wie gewohnt mehrere Taxen auf Gäste. Die Fahrer sitzen bei dem regnerischen Wetter im Wagen. Einer kommt zum Rauchen raus. Matze Gerlach ist gut gelaunt, wie immer. Er ist als Aushilfsfahrer unterwegs und meint „Ich habe eigentlich so viel zu tun wie sonst!“ Liegt es an seinem freundlichen Wesen, oder ist es Zufall?

Seine Chefin Anke Schilski vom gleichnamigen Niebüller Taxiunternehmen spricht von einem Rückgang von 25 Prozent. „Wir sind schon froh, dass wir weitermachen können. Doch der Dezember ist nochmal hart.“ Das Durchhalten gelinge nur, weil weiterhin Krankenfahrten möglich seien.

„Im April hatten sie uns bis auf Dialyse- und Bestrahlungsfahrten alles genommen!“ Im Sommer musste die Unternehmerin sieben Fahrer entlassen. Derzeit beschäftigt sie acht feste Fahrer und zehn Aushilfen. „Wir müssen ja 24 Stunden bereit sein!“ Was fehlt, sind die Fahrten zu Weihnachtsfeiern, Altenheimen, Discos oder privaten Feten. Auch die Reisenden zu den Inseln bleiben aus. Am Bahnhof ist es nachzuverfolgen: „Es gibt kaum Urlauber, die mit den Zügen ankommen. Die Pendler haben zumeist eigene Fahrzeuge, werden abgeholt oder nehmen das Rad“, meint Fahrerkollege Heinrich Hansen kritisch.

„Obwohl das Taxigewerbe hart durch die Maßnahmen getroffen wird, erhielten wir im November aufgrund einer bloßen Formalie keine Hilfe: Der Umsatz bricht zwar aufgrund der Maßnahmen um 80 Prozent ein, aber Hilfe bekommt nur, wer die Restaurants, den Tourismus oder die Veranstalter direkt als Kunden hat. Unsere Kunden sind aber deren Gäste, die jetzt natürlich ausbleiben“, heißt es von Seiten des Bundesverbandes der Taxen. Von den vielen Wagen seien derzeit bei manchen Unternehmen ein Drittel noch im Einsatz.

„Bei den fest angestellten Kollegen haben viele Kurzarbeit angemeldet.“ Damit sei es wahrscheinlich, dass viele Taxi-Unternehmen diesen zweiten Lockdown nicht überleben. Denn mit Umsatzeinbußen von bis zu 90 Prozent leben die meisten bereits seit dem Frühjahr vom Ersparten. Der Verband meint: „Viele weitere werden wohl aufgeben müssen, wenn sie weiterhin von staatlichen Corona-Hilfen ausgeschlossen werden. Manche Unternehmer haben bereits Teile ihrer Fuhrparks stillgelegt oder Fahrer entlassen.

Andere versuchen es mit Mehrarbeit. „Anstatt acht Stunden zu arbeiten, arbeite ich über zwölf Stunden“, erzählt das Fahrer-Urgestein Hans Hintenburch. Immerhin hat der ältere Fahrer wegen der wohl bald kommenden Corona-Impfungen Hoffnung. „Ich glaube, in zwei, zwei Monaten ist das alles vorbei“, sagt er. Irgendwann finde auch diese Seuche ein Ende.

Anke Schilski setzt ebenfalls auf das Prinzip Hoffnung. „Wir hungern nicht, möchten aber unbedingt weiterfahren“, sagt sie mit einem Lächeln. „Wir hängen an dem Job. Ans Aufgeben denkt man in diesem Beruf nicht!“