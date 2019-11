In Bank in Risum-Lindholm : Aufbruch des Geldautomaten misslingt

Polizei sucht Zeugen.

15. November 2019, 13:13 Uhr

In der Nacht von Donnerstag, 14. November, auf Freitag, 15. November, versuchten unbekannte Täter in einem Vorraum einer Bankfiliale in der Dorfstraße in Lindholm einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht.

Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei in Flensburg hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat im Bereich Risum-Lindholm am Donnerstag oder Freitag auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 4 unter der Rufnummer 0461-4840 in Verbindung zu setzen.

