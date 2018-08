Selbstversuch : Auf die Rasenmäher – fertig – los!

Am Sonntag findet das Aufsitzrasenmäher-Ringstechen in Humptrup statt. Unsere Volontärin war beim Training dabei.

von Annika Kühl

30. August 2018, 14:13 Uhr

Der Motor heult auf und geht in ein lautes Brummen über, mein Fuß vibriert auf dem Gaspedal. Es riecht nach Benzin und Rasenschnitt. Ich setze mich zurecht, lege den Gang ein und los geht’s: Mein roter Al-Ko T 13 zuckelt los. Mit ein bisschen Fantasie fühlt es sich so an, als würde ich auf Harry Potters Feuerblitz sitzen. In Wahrheit ist es jedoch ein Aufsitzrasenmäher, der mich im Schildkrötengang dem Galgen immer näher bringt. Lenken, zielen, lenken – ich kneife die Augen zusammen. Vorsichtig über die Wippe uuund – Mist! Schon wieder daneben.

„Es ist nicht so einfach wie es aussieht“, hatte mich Dirk Petersen, Schriftführer des Ringreitervereins Humptrup, bereits vorgewarnt. Seit fünf Jahren veranstaltet der Verein das Aufsitzrasenmäher-Ringstechen und bringt damit an diesem Sonntag immerhin rund 40 Teilnehmer auf den Rasen. „Ja, eigentlich ist die Idee mal beim Rasenmähen gekommen“, erzählt Egon Labatzki, Vorsitzender des Ringreitervereins. „Aus Spaß haben wir gesagt: Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein Galgen. So fing alles an.“

Heute ist erst einmal nur der Übungsnachmittag zur Vorbereitung auf den großen Wettkampf. Labatzki nutzt die Pause und verteilt einen Schnaps für alle. Ich lehne dankend ab, ärgere mich aber in der gleichen Sekunde, weil mir ein bisschen Zielwasser sicher nicht schaden könnte. Was für die Südtonderaner mittlerweile zur Tradition geworden ist, ist für mich absolutes Neuland. Wenngleich ich vorher noch über den Wettkampf gelächelt habe, packt mich jetzt umso mehr der Ehrgeiz. Neue Runde, neues Glück: Ich reihe mich in die Schlange meiner Mitstreiter ein, die sich schon deutlich geübter präsentieren und im schnelleren Hasengang über die Wippe fahren. „Ohne die wäre es zu einfach“, sagt Labatzki und zwinkert.

Ich halte die Zügel meines Rasenmähers erst einmal kurz und bleibe beim Schildkrötengang. Dieses Mal versuche ich, erst das Kippen der Rampe abzuwarten und dann nach dem Ring zu zielen. Langsam rollen die Reifen auf die Wippe, sie kippt, ich bleibe fast stehen, ziele – und höre wie der Ring auf meiner Lanze klingelt. Ich muss grinsen – zu treffen fühlt sich gut an. Meinen Hochmut muss Labatzki jedoch gleich dämpfen: „Anfangs dachten wir noch, dass das mit der Wippe für die Kinder zu schwierig wäre – aber von wegen. Das machen die mit Leichtigkeit“, gesteht der Vorsitzende. Mit der Einverständniserklärung der Eltern können bereits die ganz Jungen beim Ringstechen teilnehmen.

Mittlerweile haben sich auch einige Nachbarn um den Galgen herum versammelt und beobachten das Spektakel. Es sei schön, wenn alle so über die Gärten hinweg zusammenkämen, sagt Labatzki. „Deswegen machen wir das eigentlich auch, sonst geht ja jeder seinen eigenen Weg.“ Der Tag des eigentlichen Wettkampfes beginnt wie beim normalen Ringreiten mit einem Umzug durchs Dorf. „Dann gibt der König ein Getränk aus, die Aufgaben werden verteilt und los geht’s“, sagt Labatzki. Ein Festausschuss kümmert sich um die Vorbereitung und um das leibliche Wohl.

Beim Stichwort leibliches Wohl knurrt mein Magen, zu gerne würde ich noch das gemeinsame Grillen der Nachbarn abwarten. Zunächst möchte ich mich jedoch vor den Augen aller beweisen und starte in meine nächste Runde. Das Gefährt fühlt sich inzwischen vertrauter an, ich schalte in den Hasengang. Damit habe ich mich jedoch eindeutig überschätzt – der Erfolg aus der vorherigen Runde hat mir nicht gut getan und ich steche wieder daneben. Etwas deprimiert und doch angesteckt vom Aufsitzrasenmäher-Fieber übergebe ich Labatzki die Lanze und seinen Rasenmäher. „Ach, war doch gar nicht so schlecht für das erste Mal“, muntert er mich auf. Bevor ich gehe, melde ich mich schon einmal für das nächste Jahr zum eigentlichen Wettkampf an – das verschafft mir Zeit, um heimlich noch ein bisschen zu üben.





Wer sich selbst einen Eindruck des Spektakels verschaffen möchte, kann am Sonntag, 2. September, ab 11 Uhr den Wettkampf auf dem Dorf-Sportplatz in Humptrup beobachten. Um 12 beginnt das Ringstechen, für leibliches Wohl ist gesorgt.