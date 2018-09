Auf das Stillen vorbereiten

von Redaktion Nordfriesland

12. September 2018, 14:13 Uhr

Stillen ist die natürlichste und beste Ernährung für ein Baby, der Stillstart klappt aber nicht immer reibungslos. Kerrin Sönnichsen steht als Stillberaterin (AFS e.V.) den Frauen zur Seite und begleitet sie schon in der Schwangerschaft. Der Kursus bietet Infos, die werdende Mütter und ihre Partner benötigen und findet am Freitag, 28. September, statt. Anmeldung an die Ev. FBS Niebüll unter 04661-9014110, E-Mail: evfbs@dw-suedtondern.de