Auch Oma und Opa können zum Familien-Sport

von Redaktion Nordfriesland

17. Oktober 2018, 14:48 Uhr

Am Sonntag, 21. Oktober, startet wieder das Familien-Sporteln beim SV Frisia 03 Risum-Lindholm. Die Veranstaltung findet in der großen Friesenhalle in Lindholm in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr statt. Eingeladen sind Eltern und Großeltern, die gerne mit ihren Kindern beziehungsweise Enkelkindern gemeinsam Sport treiben möchten. Eine Mitgliedschaft im Verein für eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht notwendig, jeder ist herzlich willkommen, heißt es dazu vom Veranstalter. Beim „Sporteln“ handelt es sich um ein Angebot, welches es ermöglicht, vielfältige Sport- und Bewegungsmöglichkeiten unter einem Dach auszuüben und gegebenenfalls kennen zu lernen.