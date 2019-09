Auch drei Frauen stellen sich vor

Am Sonnabend wird ein neuer Amtsdirektor gewählt – sieben Bewerber werden sich in der Nordsee-Akademie vorstellen

16. September 2019, 13:11 Uhr

Südtondern | Schon eine besondere Einladung, die den Mitgliedern des Amtsausschusses für ihre kommende Sitzung zugegangen ist. Haupt-Tagesordnungspunkt wird die Wahl eines neuen Amtsdirektors sein. Die Wahlzeit von Otto Wilke läuft noch bis zum 17. März 2020. Dann wird der Amtsinhaber 64 Jahre alt sein und sich in den Ruhestand verabschieden.

Auch Führungsposten lassen sich im nördlichen Nordfriesland oft nur schwer besetzen. „Deshalb sind wir ganz begeistert über eine so große Bandbreite an Bewerbern“, sagt Amtsvorsteher Ingo Böhm, der die Wahl leiten wird. Für diese – vor allem für die Vorstellung der Kandidaten – werden sich die Mitglieder des Amtsausschusses ausreichend Zeit nehmen. Und zwar mit Freitag und Sonnabend, 20. und 21. September, gleich zwei Tage. Tagungsort wird nicht wie sonst üblich die Amtsverwaltung in Niebüll, sondern die Nordsee-Akademie in Leck sein.

24 Bewerbungen, die den in der Stellenausschreibung sehr allgemein gehaltenen Voraussetzungen entsprechen, sind eingegangen. Alle Mitglieder des Amtsausschusses hatten die Möglichkeit, alle Bewerbungen zu sichten und mit einem Kreuz geheim kund zu tun, welche Bewerber sie für mehr oder weniger geeignet halten. Zudem hat eine eigens eingerichtete Kommission sich intensiv mit den Bewerbungen beschäftigt. Das Ergebnis von beidem ist eine Vorauswahl von sieben Bewerbern. „Alle hoch qualifiziert, unter den sieben sind auch drei Frauen“, sagt Ingo Böhm.

In der Nordsee-Akademie wird die Sitzung am 20. September um 13.30 Uhr mit einem öffentlichen Teil mit wenigen Tagesordnungspunkten beginnen, unter anderem mit Mitteilungen von Amtsvorsteher Ingo Böhm und Otto Wilke. Schon nach kurzer Zeit wird dann die Öffentlichkeit ausgeschlossen und die Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber beginnt. Schon um 8.30 Uhr am Folgetag geht dieses Prozedere weiter. Im Forum der Akademie wird dann am 21. September ab 16 Uhr die Öffentlichkeit wieder zu gelassen – zu der geheimen Wahl des neuen Amtsdirektors oder der neuen Amtsdirektorin im größten Amt des Landes

.Mindestens einer, wahrscheinlich aber mehrere der Kandidaten werden dafür aus dem Gremium heraus vorgeschlagen werden. Die Wahl erfolgt erstmals nach dem neuen stimmgewichteten Wahlrecht, nach dem die Einwohner starken Gemeinden mehr Kreuze auf der Wahlliste machen können. Auch wenn die Öffentlichkeit zur Wahl zugelassen ist, wird diese geheim in Wahlkabinen erfolgen. Anschließend werden die Stimmzettel ausgezählt.

„Da die Wahl geheim ablaufen wird, wird die Auszählung deutlich länger als bei den bisherigen Wahlen dauern“, sagt Frerk Matthiesen, Leiter des Büros des Amtsdirektors.

Die Amtszeit des Nachfolgers oder der Nachfolgerin von Otto Wilke beginnt am 18. März kommenden Jahres und wird sechs Jahre dauern. Danach ist eine Wiederwahl möglich. „Wir werden in jedem Fall eine ausreichend qualifizierte Nachfolge finden – alles andere muss sich dann im Alltag zeigen“, sagt Ingo Böhm.