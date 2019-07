Arztpraxis läuft weiter

von ing

09. Juli 2019, 14:41 Uhr

Risum-Lindholm | Dr. Rudolph hat in Risum-Lindholm die ärztliche Nachfolge sicherstellen können. Die Gemeinschaftspraxis Dr. Bantin/Weinhonig übernimmt ab dem 1. August die Praxis. In den Räumlichkeiten des Kösterwäi 1 in Risum-Lindholm wird der Praxisbetrieb nach kurzer Renovierungsphase am 1. September weitergeführt. Am 1. Oktober wird Nicole Gonnsen, Fachärztin für Innere Medizin, das Team komplettieren. Dr. Rolf-Dieter Rudolph äußerte sich hocherfreut, dass die Patientenversorgung in Risum-Lindholm übergangslos und qualitativ hochwertig gesichert sei.