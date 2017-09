Ausbildung in Nordfriesland : Arbeiten im Traumberuf

vergrößern 1 von 1 Foto: Tabel 1 von 1

erstellt am 19.Sep.2017 | 03:30 Uhr

Einen Ausbildungsplatz direkt in der Heimat zu finden – das ist nicht immer möglich. Die Agentur für Arbeit gab zum Monatsende August die aktuellen Zahlen der Ausbildungsstellen für Niebüll bekannt: Demnach kommen auf 258 gemeldete Ausbildungsplätze 378 erfasste Bewerber. Zwar gibt es derzeit noch unbesetzte Lehrstellen, aber diese müssen auch mit den Wünschen der Bewerber zusammenpassen.

Oft gibt es mehr Bewerber als Plätze: Auf die acht gemeldeten Ausbildungsplätze im Bereich Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik beispielsweise wurden 28 Bewerber erfasst. „Vor allem der Tiefbau und der Trockenbau sind sehr begehrte Stellen“, verrät Christian Groborsch, Pressesprecher von der Agentur für Arbeit in Flensburg.

Ebenso beliebt ist die Kategorie Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung: auf 31 Stellen kamen 71 Bewerber. „In diesem Bereich ist vor allem der Steuerberater sehr beliebt“, so der Pressesprecher. Hier müssen aber – wie in anderen Berufen auch – die Fähigkeiten der Bewerber auch mit den Anforderungen des Berufes zusammenpassen.

Im Bereich „Tourismus und Sport“ gab es sogar 17 Bewerber für null Ausbildungsplätze. „Die Bewerber kommen mit einem Berufswunsch, aber oftmals gibt es in dem Jahr keine Ausbildungsplätze, die Betriebe nehmen beispielsweise nicht jedes Jahr neue Azubis an“, sagt Groborsch.

Unbeliebte Ausbildungsplätze sind nach der Auflistung der Agentur für Arbeit Stellen in der Gastronomie sowie im Verkauf von Lebensmitteln, wohinter sich der Bäcker oder Fleischer verbergen.

Für Cindy-Marie Friess ist die Ausbildung zur Fleischerin „im Grunde der Traumberuf“. Die 22-Jährige hat Anfang September eine Ausbildung zur Fleischerin im Edeka Lück in Leck begonnen. Zimperlich ist sie nicht – weder das Fleisch zu zerlegen, noch die frühen Arbeitszeiten machen ihr etwas aus. Der Arbeitstag beginnt für sie um halb sieben, viele Fleischer beginnen bereits um sechs Uhr, damit die Ware fertig im Tresen liegt, wenn die ersten Kunden den Markt betreten. „Ich finde es interessant, zu lernen, was man alles aus einem Stück Fleisch machen kann“, sagt Cindy-Marie Friess. „Natürlich darf man in dem Beruf keine Berührungsängste haben.“ Sie selber ist zwar keine Vegetarierin, aber Fleisch landet trotzdem eher selten auf ihrem Teller.

Wer Fleischer werden möchte, der sollte auch kontaktfreudig sein, berichtet die Auszubildende weiter. Denn zu ihren Aufgaben zählt nicht nur, dass Fleisch ansprechend für die Kunden zu präsentieren, sondern auch, diese zu beraten und zu bedienen.

In der Berufschule sind in diesem Jahrgang nur 11 Auszubildende, neben Cindy-Marie Friess sind nur Männer in der Klasse. In der Schule lernen die angehenden Fleischer neben Warenwirtschaft beispielsweise, wo welches Teilstück herkommt, wie man es am besten präsentiert und welches Messer am besten für welche Arbeiten genommen werden. „Das macht mir wirklich großen Spaß“, verkündet die 22-Jährige überzeugt. Für die Ausbildung musste sie keine Bewerbungen schreiben, da sie bereits im Edeka gearbeitet hat und somit persönlich anfragen konnte.

Wer ebenfalls seinen Traumberuf finden möchte, kann seine Chancen, den Ausbildungsplatz seiner Wahl zu bekommen, dadurch erhöhen, dass er sich schon jetzt für die Ausbildungsplätze im kommenden Jahr bewirbt, rät die Agentur für Arbeit.