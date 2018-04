Apostel kehren bald zurück

Zwölf Figuren werden nach ihrer Restaurierung wieder in der Süderlügumer Marien-Kirche aufgehängt / Weitere Spenden benötigt

von shz.de

24. April 2018, 06:32 Uhr

Vermutlich einige Jahrhunderte hindurch hatten die Heiligenfiguren in der Süderlügumer Marien-Kirche ihren festen Platz – bis Zeit, Feuchtigkeit und Holzwürmer an ihnen nagten und sie nach und nach auf dem Dachboden der Kirche verschwanden. Vermutlich würde es die Figuren heute gar nicht mehr geben, wenn der Flensburger Museumsgründer Heinrich Sauermann (1842-1904) diese nicht vor etwa 120 Jahren der Kirchengemeinde abgekauft und sie mit nach Flensburg genommen hätte.

Sauermann hatte den kulturhistorischen Wert der Kunstwerke erkannt und sie so vor dem Untergang bewahrt. Auf dem Flensburger Museumsberg sind die Figuren gut geschützt verwahrt, vor dem Verfall gerettet und einzelne bereits restauriert worden. Darunter auch die Kreuzgruppe, die im vergangenen Jahr im Rahmen des grenzüberschreitenden Projekts „Glaube.Orte.Kunst“ als Leihgabe an ihren Ursprungsort in die Süderlügumer Kirche zurückgekehrt ist. Auch die Figur von Elisabeth mit ihrem kleinen Sohn Johannes auf dem Arm stand während des Projekts in einer Glasvitrine im Eingangsbereich der Kirche. Sie ist derzeit allerdings zur Restaurierung wieder in Flensburg und kehrt anschließend nach Süderlügum zurück, wo sie ihren festen Platz in dem kleinen Gewölbe vor dem Altarraum finden soll.

„Was würden die Figuren wohl erzählen von den Jahrhunderten, in denen sie in unserer Kirche ihren Platz hatten, von den Menschen, die hier ein- und ausgegangen sind, von Freude und Leid, die sich hier in den alten Kirchenmauern zugetragen haben. Wir würden wohl staunen und manchmal auch den Kopf schütteln“, schreibt Pastor Matthias Corves in einem Kirchenbrief.

Auf dem Flensburger Museumsberg sind auch noch die zwölf Apostel verwahrt, die um 1420 für die damalige Lügumer Marien-Kirche wohl als Teil des Marien-Altars aus Eichenholz geschnitzt worden waren. Diese sollen als Dauerleihgabe ebenfalls wieder an ihren Ursprungsort zurückkehren. Michael Fuhr, Direktor des Museumsbergs, hat dazu bereits sein Einverständnis gegeben. Doch zuvor müssen die Figuren gründlich restauriert werden, was nach vorläufiger Schätzung der Flensburger Restauratorin Heike Binger etwa 1500 Euro pro Apostel kostet.

„Es ist ein Wunder, dass es diese Figuren noch gibt, wovon wir vor vier Jahren noch gar nichts wussten“, schwärmt Pastor Corves. Drei Apostel stehen derzeit in Vitrinen im Kirchenvorraum und können dort schon in Augenschein genommen werden. Gemeinsam mit der Restauratorin, Mitgliedern des Kirchenvorstandes und Freunden der Kirche gab es nun ein Treffen vor Ort, um den Standort für die Anbringung der Figuren zu finden. Hierzu ist dann auch noch die Zustimmung des Landesamtes für Denkmalpflege erforderlich.

Da die Kirchengemeinde durch die Sanierung des Pastorats stark strapaziert ist, hat sich der Kirchengemeinderat entschlossen, nach Spendern für die Restaurierung der Apostel zu suchen. Dies kann in Form von Patenschaften für einzelne Figuren, aber auch in Teilsummen erfolgen. „Wir suchen Menschen, die uns helfen, die Apostel zu restaurieren, damit sie wieder einen schönen Platz bei uns bekommen“, wirbt Pastor Corves. Zwei Apostel haben inzwischen schon Paten gefunden.



