Apfelsaftpressen als Erlebnis

von Dorte Arendt

erstellt am 28.Sep.2017 | 18:53 Uhr

Herbstliches Wetter, Apfelgeruch lag in der Luft und viele Kinder wuselten um einen Wagen voller Gerätschaften, auf dem die mobile Apfelsaftpresse von Jens Holthusen installiert war. Die Schüler der Grundschule Enge-Sande durften gestern unter seiner Aufsicht und in Begleitung von Klassenlehrerin Jennifer Haswell beobachten, wie ihre eigenen Äpfel zu Saft verarbeitet wurden. Natürlich halfen sie auch tatkräftig mit und legten ihre mitgebrachten Äpfel auf das Laufband, das die Äpfel zur Presse führt, oder trugen die fertigen Saftkartons.

Jens Holthusen betreibt seine mobile Saftpresse seit 2010. Er habe einige Zeit gebraucht, bis er die richtigen Gerätschaften für sein Vorhaben gefunden hatte. „Am Bodensee wurde ich schließlich fündig“, berichtete der Husumer stolz. Mit der 50 000 Euro teuren Ausrüstung ist er zur Zeit in ganz Nordfriesland im Dauereinsatz, um Äpfel von Privatpersonen vor Ort zu frischem Saft zu verarbeiten. Ein Zwölf-Stunden-Tag ist während der Apfelerntezeit nicht unüblich für ihn – in der vergangenen Woche habe er sogar einen Tagessatz von 2000 gepressten Litern Saft gehabt. Die Produktionsmenge sei generell in den letzten Jahren um ein Vielfaches gestiegen, denn die Nachfrage wachse stets: „Immer mehr Menschen legen Wert darauf, den Saft ihrer eigenen Früchte trinken zu können, um eine sichere Herkunft zu wissen.“ Er habe Kunden aus allen Altersschichten, doch besonders am Herzen lägen ihm die Projekte mit den Kindern.

So wie die Grundschüler in Enge-Sande, die vor Beginn der Produktion schwer bepackt mit Tüten und Körben voller Äpfel an die Saftpresse marschierten. Dabei wurden sie vom örtlichen Landfrauenverein mit Waffeln versorgt. Vorsitzende Hanne Hansen freute sich sehr über die Aktion: „Hier können die Kinder direkte Resultate sehen.“ Die etwa dreißig Kinder lauschten den Erklärungen des Saftmeisters zum Pressen, Filtern und Erhitzen, bis hin zum Abfüllen des fertigen Apfelsaftes. Anschließend halfen alle fleißig, bis sie schließlich ihren eigenen Saft abtransportieren konnten. Holthusen: „Es ist wichtig, die Kinder in den Herstellungsprozess zu integrieren und somit ihr Interesse für natürliche Produkte zu stärken.“