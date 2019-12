Anti-Hektik-Programm in Leck

Bei Weihnachtsfeier der Gemeinde für ihre älteren Einwohner ging es lustig, besinnlich und klangvoll zu

15. Dezember 2019, 18:11 Uhr

LECK | So richtig gemütlich machten es sich 120 Senioren bei Tannengrün und Kerzenschein, mit Musik und Geschichten. Bürgervorsteherin Sabine Detert hatte in die Nordsee-Akademie zur Gemeindefeier im Advent eingeladen und für reichlich Unterhaltung gesorgt.



Traditionen treffen Plattdeutsch





Aber was bedeutet die Adventszeit, die auf das 7. Jahrhundert zurückgeht? Die Bürgervorsteherin hinterfragte den Sinn von damals und heute und führte Advents-Traditionen vor Augen: Was hat es mit dem Kranz und Kalender auf sich, warum stellen wir Lichterbögen in die Fenster, essen gern Festtagsgebäck und Kekse? Apropos Kekse: Selbst gebacken und hübsch eingepackt grüßten die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr die ältere Generation mit dieser Leckerei.

Hausherr Aaron Jessen freute sich, den Saal für Lecks Bürger bereitstellen zu können in einer Zeit, in der die Hektik ihren Höhepunkt erreicht. „Zeit füreinander zu nehmen, Zuwendung zu schenken – das ist wichtig. Es ist ein Fest des Innehaltens und Zurückblickens!“

In einem Sprachen-Mix las Gesa Retzlaff winterliche und weihnachtliche Geschichten vor – auf Plattdeutsch und Hochdeutsch. Es brachte Spaß, der Leiterin des Zentrums für Niederdeutsch zuzuhören. Manches regte zum Nachdenken an, anderes zum Schmunzeln wie beispielsweise Melvin, der Engel, der gern Wolkenschrubber oder Sternenputzer geworden wäre.

Was wäre eine Seniorenfeier ohne Kinder? Auf die Lehrerin Heide Freichel ist Verlass, diese Mal rückte sie allerdings mit kleiner Mannschaft an. Fünf Schüler aus Stadum und Leck erheiterten mit einem Sketch und Gedichten, berichteten unter anderem von „dem Knipfel, dem Knapfel, dem knusprigen Apfel“.



Klingende Weihnachtsgrüße





Klingende Weihnachtsgrüße überbrachten rund 20 Musikschüler von Alena Höhrmann, begeisterten mit Gesang, dem Spiel auf der Harfe und dem Klavier. Natürlich erhielten alle eine Gabe vom Weihnachtsmann. Er stapfte mit seinem Jutesack herein und übernahm auch die Verlosung. 23 Senioren konnten sich über von Geschäftsleuten spendierte Geschenke freuen.

Neben Sabine Detert wünschte natürlich auch Bürgermeister Andreas Deidert der älteren Generation ein besinnliches Weihnachtsfest.