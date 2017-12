HGV-Aktion : Ansturm auf die Hütten

vergrößern 1 von 1 Foto: Johannsen 1 von 1

Leck | „Take it easy, altes Haus“, schmetterte Big Harry und hunderte von Bürgern folgten diesem Rat: Ausgelassen feierten sie am Abend vor dem Heiligen Abend auf dem Platz vor der alten St. Willehad-Kirche. Mit dem traditionellen sogenannten Abpunschen endete der HGV- Weihnachtsmarkt. Der Erlös dieser Aktion geht an wohltätige Zwecke.

Die HGV-Hauptverlosung am dritten Adventssonnabend war schon gut besucht, doch was sich vor dem Christenfest in der Mini-Budenstadt abspielte, konnte man fast nicht glauben: Der Platz war schwarz vor Menschen, nur mit viel Mühe und Geschiebe konnte man sich ein wenig fortbewegen. Die Leute schienen zu Hause mit den Weihnachts-Vorbereitungen fertig zu sein und wollten anscheinend den ersten Stress abschütteln.

Einmal mehr stand der Gang zum Weihnachtsdorf hoch im Kurs. Es wurde zum Kommunikationstreff für Jung und Alt, alle suchten das Gespräch mit Gleichgesinnten, Freunden und nicht zuletzt mit Familienmitgliedern, die zum Weihnachtsfest in ihre alte Heimat kommen. So auch Hanna Möller, die in Berlin lebt und arbeitet: „Weihnachten ist das Fest der Familie“! Mit ihrer Mutter, Oma und Opa genoss sie das Bad in der Menge und das Wiedersehen mit „Leuten von früher“. Wie ihr geht es vielen, die „in die weite Welt gezogen sind“ und das große Fest zum „Coming home“ nutzen.

Alle gastronomischen Hütten boten am letzten Tag des Weihnachtsmarktes einen „Nachschlag für den guten Zweck“. Alle teilnehmenden Budenbeschicker verzichten an diesem Open-End-Abend auf die Erlöse und spenden sie in diesem Jahr der Jugendfeuerwehr Oster-Schnatebüll/Klintum, den Pfadfindern Leck und für die Jugendarbeit des MZTV Leck.

„Alle drei Organisationen haben uns tatkräftig neben einigen HGV-Mitgliedern beim Karussellschubsen unterstützt. Insgesamt lief das Karussell in der Adventszeit 58 Stunden“, sagte Gemeindemanagerin Sabine Schwarz. Die Höhe des Erlöses ist noch nicht bekannt, sie wird beim Jahresempfang übergeben. Es ist eine Rekordsumme zu erwarten, wie der Run auf Heißgetränke in allen Varianten und auch auf Reibepuffer & Co. vermuten lässt. Dass die Aussteller mit diesem Andrang nicht gerechnet hatten, zeigt allein die Tatsache, dass bereits vor 19 Uhr „ausverkauft“ gemeldet werden musste. Punsch, Kakao, Amaretto und vieles andere wurde eiligst aus noch geöffneten Läden gekauft, ein anwesender Geschäftsmann holte gar Waren aus Niebüll.

„Big Harry“ alias Harry Schmidt hatte schon im Vorjahr die Open-End-Feier gerockt. Jetzt konnte er es nicht abwarten und griff früher als geplant in die Saiten. Schlagzeuger Wolf Lange und Bassist (Sohn) Harry Alexander Schmidt unterstützten den Mann im karierten Hemd und der knallroten Mütze auf dem Kopf. Weihnachtslieder im „Rock-Mantel“ und Gute-Laune-Musik stimmten fröhlich.

Einziges Manko: „Big Harry“ konnte Witzeleien unter der Gürtellinie nicht lassen, als noch Kinder vor seiner Bühne standen. Ansonsten muss man dem Barden Durchhaltevermögen attestieren: Das Abpunschen dauerte bis nach 23 Uhr. Alle Hütten hatten geschlossen, aber „Big Harry“ spielte für ein gutes Dutzend Menschen unplugged weiter, bis es regnete.