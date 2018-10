Anmeldung der Abc-Schützen

von Redaktion Nordfriesland

Die Anmeldung der künftigen Erstklässler an der Alwin-Lensch-Grundschule (Marktstraße 14) findet in der kommenden Woche statt. Das Sekretariat (erste Etage) ist dazu von Montag, 29. Oktober, bis Freitag, 2. November, außer am Feiertag täglich von 7.30 bis 12 Uhr, am Dienstag und Donnerstag außerdem von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Schulpflichtig werden im kommenden Sommer grundsätzlich alle Kinder, die bis 30. Juni 2019 sechs Jahre alt werden. Bei der Anmeldung muss die Geburts- oder Abstammungsurkunde (Stammbuch) vorgelegt werden. Zum Einzugsbereich der Alwin-Lensch-Schule gehören:

Niebüll und Galmsbüll (Neugalmsbüll, Kleiseerkoog, Christian-Albrechtskoog). Weitere Auskünfte unter Tel. 04661/96050.