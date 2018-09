Berufsmesse : Andrang zur Nacht der Bewerber

65 Aussteller präsentierten sich bei der Messe zum Thema Ausbildung in den Räumen der VR Bank in Niebüll.

von Arndt Prenzel

16. September 2018, 14:58 Uhr

Es ist der Tummelplatz für viele junge Leute aus Südtondern, die sich einen Beruf aussuchen, der zu ihnen passt: Die achte „Nacht der Bewerber“ in den Räumen der neu gegründeten VR Bank Nord war ein Erfolg. Von Beginn an waren die Präsentationsstände auf allen Etagen eng umringt. Auch das Handwerkerzelt war durchgehend gut besucht. Die Jugendlichen konnten in vier Stunden bei über 65 Ausstellern – den hiesigen Firmen, Betrieben, Einrichtungen und Institutionen – kompetente Auskünfte bekommen.

In der Begrüßungsrede betonte Dirk Sprenger, Leiter der Firmenkundenbetreuung der VR Bank, wie man hier vor Ort dem Mangel an Fachkräften durch eine gute Ausbildung entgegenwirken könne. In einem „Come-together“ kamen Unternehmer, Bürgermeister und Entscheider zusammen. Klaus Lehmann von der VR Bank hatte das Meeting der Mentoren der Ausbildung, Inhaber der Betriebe und Schulleiter organisiert. Moderator Michael „Holzi“ Holst fragte nach, wie man den Standort Südtondern verbessern könne, um die Abwanderung zu verhindern. In der lebhaften Debatte war man sich einig, dass man verstärkt günstigen Wohnraum für Mitarbeiter schaffen müsse. Stefanie Paulsen (Danisco) verwies auf die Attraktivität von Flensburg für jüngere Fachleute. Das Nachtleben und gastronomische Angebot von Niebüll lasse sich aber kaum von Null auf Hundert bringen – da war man sich einig. Aber man könne den jungen Leuten und künftigen Familien noch mehr bieten. Wie die Aussicht auf günstiges Bauland und eine gute Karrierechance. „Derzeit geht die Hälfte der jungen Leute weg“, sagt Torsten Jensen, Vorstand VR Bank. Die VR Bank Nord steuert entgegen – mit Angeboten wie Kindertagesstätte und Home Office. Weiterhin spielt die Digitalisierung eine große Rolle; verbunden sind damit spannende neue Berufe. Dafür braucht Südtondern das Breitband; derzeit geht es voran. Der aktuelle Fachkräftemangel wirkt auf alle, auch auf die Arbeitgeber. „Flexibilität ist der Trend in die richtige Richtung“, versichert Klaus Lehmann. Und so sind die Unternehmer in vielen Bereichen entgegenkommend – von Teilzeitarbeit bis zum Sabbatjahr ist vieles möglich.

Die Jugendlichen wurden auf der Messe von Jugendlichen angesprochen; sie vertraten etwa 100 Berufsbilder. So zum Beispiel die junge Leckerin in „Arbeitskleidung“. Jenny Kasper erklärte als Auszubildende in der Pflege, wie interessant dieser Beruf sein kann. Katharina und Christina Juhl hörten gespannt zu. „Könnte etwas für uns sein!“ Christine Steinfeld (Azubi im Amt Südtondern) war zufrieden: „Uns haben vor allem jüngere Frauen angesprochen.“ Im Raum von CPI (früher Clausen & Bosse) konnten sich die Neugierigen über neue Berufe wie Medientechnologe informieren. Gute Chancen für Bewerber aber an fast allen Ständen. Nina Szebelledi ist gerade aus Aschaffenburg nach Niebüll gezogen. Ihr Wunsch, ein Praktikum in der Baumarktbranche zu finden, kann sich nun erfüllen. Die Ansprterechpartner fackeln nicht lange, machen „Nägel mit Knöpfen“.

Kaja Heruth aus Breklum möchte in Richtung Architektin Erfahrungen sammeln. Hartnäckigleit zahlt sich aus. Nach zwei Stunden hatte sie auf Umwegen Erfolg: „Ich habe etwas gefunden!“ Moderator Michael „Holzi“ Holst führte von unterwegs immer wieder launige Interviews mit verschiedenen Partnern. Und er gewann gegen Bäckermeister Martin Martensen die Revanche im „Einzelwettbewerb Bäckerhandwerk“: Seine Marzipan-Rose war einfach größer, weil er mehr Marzipan genommen hatte. Es ging rund Im Handwerkerzelt: Melvyn Michaelsen wird vielleicht Koch bei dem agilen Restaurantchef Hans-Jörg Windheuser in Achtrup. „Die jungen Leute fragen nach Arbeitszeit, Wochenendarbeit, Verdienst, Urlaub“, so der erfahrene Wirt. „Bei mir bekommen die Bewerber ein Praktikumszeugnis als Wertschätzung.“

Es war eine lebhafte, aktive Berufsmesse zum Schauen, Anfassen und Mitmachen. Wer wollte, konnte sich frisieren lassen, am Traktorbagger üben, Virtual-Reality-Brillen ausprobieren oder aber kräftig mauern, sägen oder pflastern. Bis in den späten Abend war die Stimmung animiert und entspannt. Nach diesem Erfolg wird auch im nächsten Jahr eine „Nacht der Bewerber“ geben.