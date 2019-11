An die Kalender, fertig – los

Ab heute gibt es die Adventskalender des Lions Clubs Südtondern / Zahl der Exemplare wurde um 300 auf 3800 Stück erhöht“,

Avatar_shz von Dorthe Arendt

14. November 2019, 11:46 Uhr

SÜDTONDERN | Die Adventskalender des Lions Clubs Südtondern sind heiß begehrt. „Wir haben die Zahl der Exemplare um 300 auf 3800 Stück erhöht“, hat Organisator Frank Wehrhahn auf die große Nachfrage reagiert. Nun sind die glücksversprechenden Kalender fertig und ab Freitag für 5 Euro zu haben.

Bereits zum 12. Mal startet der Serviceclub die Kalender-Aktion. Auf Bundesebene war sie seinerzeit angerollt, Thomas Nissen hatte das Projekt nach Südtondern geholt. Noch heute greift er Frank Wehrhahn tüchtig unter die Arme und ist berechtigt stolz auf die kleine Erfolgsgeschichte. „Diese Aktion ist ein wichtiger Baustein, damit wir anderen helfen können“, überlegte der diesjährige Präsident Joachim Schwobe bei der Vorstellung in der Nordsee-Akademie in Leck. Der Adventskalender garantiert das Kernprojekt der Lions mit seinen 36 Mitgliedern: Durch den Verkauf wird das bundesweit laufende Projekt „Klasse 2000“ für den Bereich Südtondern sichergestellt. 50 Grundschulklassen werden zurzeit gefördert.

Die Käufer des Kalenders tun also Gutes und können auch noch gewinnen. Knapp 100 Sponsoren spendieren die Herstellungskosten sowie über 230 Gewinne im Wert von 8500 Euro. „Wir werden mit offenen Armen empfangen, die Bereitschaft in der Geschäftswelt ist super. Auch „Neue“ sind dieses Mal dabei“, erklärte Frank Wehrhahn. Als Hauptpreise winken ein Wochenende im Mercedes Cabrio, zwei Übernachtungen für zwei Personen im Watt (Langeneß) sowie in Flensburg Sonwik.

Einen besonderen Dank schickte Frank Wehrhahn an Sonja Jannichsen. Die Malerin aus Risum-Lindholm lieferte das Titelbild „Starre“. Es zeigt eine Winterlandschaft und strahlt Stille und Ruhe aus.



Der Lions-Kalender ist in der Königlich Privilegierten Apotheke in Leck, bei den VR-Banken sowie der Nord-Ostsee-Sparkasse jeweils in Leck und Niebüll zu haben. Die Gewinnnummern werden ab 1. Dezember im Nordfriesland Tageblatt sowie unter www.stohema.de bekanntgegeben.