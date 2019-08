An die Enten, fertig, los – Verkauf in Leck hat begonnen

von Dorthe Arendt

06. August 2019, 14:10 Uhr

LECK | Wenn das „Entenlied“ am ersten Sonnabend im August Punkt 21 Uhr im Augarten ertönt, weiß jeder, was die Stunde geschlagen hat: Der Verkauf der possierlichen Quietsche-Tiere startet. Die Plastikvögel sollen sich beim Bürgerfest am 8. September auf der Lecker Au ein Wettrennen liefern. Es ist bereits die 13. Aktion dieser Art, die der Freundeskreis der evangelische Kindergärten Leck auf die Beine stellt. Vorsitzende Sabine Bruhn und Schriftführer Alexander Stindt hatten einen ganzen Bauchladen voller gelber Schnabeltiere mitgebracht, immerhin sollen 1.550 ihrer Art an den Mann und die Frau gebracht werden. Traditionsgemäß erwarb Bürgermeister Andreas die Ente Nummer 1 und die Bürgervorsteherin Sabine Detert das Federvieh Nummer 100 für die gesamte Gemeindevertretung. „Falls die Ente gewinnen sollte, wird der Preis gestiftet“, sagte Sabine Detert. Seit Montag sind die Enten-Akteure in vielen Lecker Geschäften sowie im Frischemarkt Friedrichsen in Ladelund für vier Euro pro Stück zu haben. Die genauen Regeln gibt es im Internet unter www.entenrennen-leck.de.