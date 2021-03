Jörg Kriewitz versetzt : Amtsgericht Niebüll bekommt neuen Direktor

Der bisherige Chef des Gerichts ist nach Oldenburg gewechselt.

Niebüll | Am Amtsgericht Niebüll steht ein Führungswechsel an. Die geheime Wahl eines neuen Direktors erfolgt am Freitag im Richterwahlausschuss in Kiel. Weiterlesen: Anklage in Niebüll: Promillefahrer stieß auf Bahnübergang gegen Bauzug Seit Jahresbeginn wird das Amtsgericht mit seinen 40 Mitarbeitern kommissarisch von Richter Christoph Salamon verwaltet. Dr. ...

