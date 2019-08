Neue Serie: Torte mit Dorthe : Am liebsten mit Trümmern im Café Zollhaus in Rodenäs

Maren Nielsens Tortenrezepte sind mittlerweile bereits weit über die Bundesgrenzen hinaus bekannt

von Redaktion Nordfriesland

14. August 2019, 15:44 Uhr

Die Nordfriesen haben beim Thema Backkunst viel mehr zu bieten, als nur die traditionelle Friesentorte. In einer neuen Serie stellen wir Ihnen in loser Folge einige Bäckerinnen vor, die hier in der Region für ihre eigenen Tortenkreationen bekannt sind.

Gebacken hat Maren Nielsen schon, so lange sie denken kann, früher immer mit ihrer Großmutter zusammen. Als die gelernte Krankenschwester aufgrund von Rückenproblemen vor einiger Zeit ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte, lag es deshalb für sie nahe, dass sie das Backen zum Beruf macht. „Genau zur gleichen Zeit wurde für das Café in Rodenäs eine Pächterin gesucht“, erzählt sie. Acht Jahre ist das bereits her und Maren Nielsen möchte beruflich nichts anderes mehr machen.

Die Rezepte, nach denen sie ihre Torten und Kuchen backt, stammen fast alle von ihrer Großmutter. „Natürlich habe ich sie modifiziert und nehme nicht mehr so viel Zucker und Fett wie früher“, sagt die Cafébetreiberin. Das kommt bei den Gästen sehr gut an, ebenso wie ihre eigenen Kreationen, beispielsweise die Trümmertorte. „Hier ist sie eher als Blitztorte bekannt, aber ich nenne sie Trümmertorte“, sagt die Nordfriesin. Dabei sei das Zusammenspiel von der Süße aus Sahne, Rührteig und Baiser besonders lecker mit der Säure von Früchten, die je nach Saison gewählt werden – momentan Blaubeeren. Wenn die Zeit es zulässt – also in der Regel im Winter – probiert die 57-Jährige gerne neue Kombinationen aus. Eine Schwarzbrottorte, zu der sie in Dänemark inspiriert wurde, eine Sanddorn-Schmand-Torte oder ihre Schwedentorte sind dabei beispielsweise entstanden.

Im Winter darf die Torte schon mal kräftiger sein, da geht etwa die selbst kreierte Rodenäser Herrentorte besonders gut: glutenfreier Mandel-Schoko-Boden, in Schnaps eingelegte Kirschen, Rumrosinen und Stratiatella-Sahne.

Sechs bis sieben Torten braucht Maren Nielsen ungefähr in der Woche, wenn das Café in der Sommer-Saison von Mittwoch bis Sonntag geöffnet ist. Für die Wochenenden kommen meist weitere zwölf Torten dazu. „Es ist immer schwer einzuschätzen, wie viele Besucher kommen“, berichtet sie, da sei eine gute Planung angebracht. Die Böden werden vorgebacken, da sie ohnehin auskühlen müssen, bevor die Sahne dazu kommt. „Und dann habe ich in zehn Minuten eine Torte fertig, das ist mittlerweile Routine.“

Dass andere weniger Routine beim Backen haben, verleitet den einen oder anderen schon mal dazu, bei der Nordfriesin nach Tipps zu fragen, denn Maren Nielsens Rezepte wurden bereits in mehreren Büchern und Zeitschriften veröffentlicht. „Ich bekomme viele Anrufe, sogar aus der Schweiz, wo ich gefragt werde, warum es mit dem Baiser dort gerade nicht klappt“. Dafür kann sie aus der Entfernung natürlich nicht immer eine Erklärung finden. Aber auf die Frage, was dem Nordfriesen wichtig ist, wenn er zum Kaffee trinken geht, weiß sie sofort eine Antwort: Punkt 14 Uhr soll es gerne losgehen und die Tortenstücke müssen nicht nur groß (eine Torte ergibt bei Maren Nielsen 10 Stücke), sondern vor allem auch selbstgebacken sein.