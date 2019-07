Dagebüll : Am Deich wird es wieder bunt

Nach zwei Jahren Pause werden die Badebuden in Dagebüll wieder aufgebaut – doch der Grünstrand bleibt noch gesperrt.

von Anja Werner

24. Juli 2019, 09:17 Uhr

dagebüll | Der Sommer ist zurück – und mit ihm das, was für viele Einheimische und Gäste der Inbegriff der schönsten Jahreszeit in Dagebüll ist – die Badebuden. Vor einer Woche hat der Aufbau von rund 90 Holzhäuschen in den verschiedensten Farben auf dem neuen, hellgrau gepflasterten Strandweg begonnen. Nun sind sie ordentlich angeordnet in Fünfer- und Vierergruppen, um dazwischen – von der neuen beleuchteten Deichpromenade – auch ganz freie Blicke auf das Meer oder das Watt zu schaffen.

Zwei Sommer gab es keine Buden und keine Bade-Erlaubnis in Dagebüll. Grund war der Bau des Klimadeiches. Dessen Fertigstellung hat sich vor allem wegen extremer Wetterlagen so verzögert, dass schon fast ein dritter Sommer ohne Grünstrandbetrieb in dem aufstrebenden Tourismusort mit rasant wachsenden Übernachtungszahlen drohte. „Auch wenn noch ein paar fehlen, so bin ich doch sehr froh, dass nun fast alle Buden stehen“, sagt Bürgermeister Kurt Hinrichsen.

Fertig ist auch ein Großteil der neuen Infrastruktur. Neue Duschanlagen und große Sandkisten für Kinder stehen an verschiedenen Stellen bis um die Kurve des Deichs Richtung Leuchtturm und dem dortigen Hundestrand bereit. Neue bequeme Holzbänke an mit hohen Lehnen laden an der Deichpromenade in diesen Sommertagen dazu ein, zu verweilen, den Seewind und den Blick auf die Halligen zu genießen. Auch die beiden Service-Buden mit Schließfächern und Umziehmöglichkeiten sind fertig gestellt. Und natürlich als neue Attraktion für Dagebüll der barrierefreie Zugang in die Nordsee – wenn sie bei Hochwasser denn da ist. Auch das Befahren der Promenade ist ohne Treppen möglich, barrierefrei gestaltet sich ebenfalls der Weg von der Bahn-Haltestelle am Hafen bis zum Deich.

Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass noch das Betreten und Liegen auf dem Deich verboten ist. Der Grünstrand ist noch komplett mit Flatterband abgesperrt. „Die Freigabe kann nur vom LKN erfolgen, ich rechne auf alle Fälle bis Anfang August damit“, sagt Kurt Hinrichsen. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) ist der Bauherr des Klimadeiches, der in erster Linie nicht dem Tourismus, sondern dem Küstenschutz mit Blick auf die Folgen des Klimawandels dienen soll.

Den Touristen aus ganz Deutschland und Skandinavien, die sich derzeit bei bestem Sommerwetter im nahezu ausgebuchten Dagebüll tummeln, nützt eine Freigabe Anfang August natürlich nichts. Dafür ist die Strandbenutzung noch kostenfrei. „Am 31. Juli sollen die Kassenautomaten aufgestellt werden“, sagt der Bürgermeister. Doch die Kontrollen werden sich in dieser Saison in Grenzen halten. „Es muss sich alles erst einmal einspielen, wir haben unseren Gästen in den vergangenen zwei Jahren doch einiges zugemutet“, meint Kurt Hinrichsen. Dazu zählen auch sanitäre Anlagen, denen die Zeichen der Zeit deutlich anzusehen sind und die – so die Kritik einiger Urlauber – auch öfter mal geputzt werden könnten. Doch auch da ist noch ein wenig Geduld gefragt. Mit dem Bau eines modernen Toilettenhauses soll noch in diesem Herbst auf dem Strandparkplatz begonnen werden.

Im kommenden Jahr sollen dann auch für Gäste ermöglicht werden, einen Strandtag mit Badebude in Dagebüll zu erleben. Denn bisher sind alle Häuschen von Einheimischen langfristig gepachtet. Doch ab 2020 sollen zunächst drei Buden von der Gemeinde angeschafft und an Urlauber vermietet werden. „Im kommenden Sommer ist dann endlich alles gut an der Badestelle“, sagt Kurt Hinrichsen. Dann werden auch die Bauarbeiten an der neuen Stöpe an der Zufahrt zu den Fähranlegern längst abgeschlossen sein.

Schon jetzt hat allerdings der Insel-Parkplatz seine Gebühren gesenkt, um einen Tages- oder Strandbesuch in Dagebüll mit dem Auto attraktiver zu machen.