Pflegeschule Niebüll : Altenpflegehelfer-Ausbildung auch unter Corona-Bedingungen: Anmeldung ist noch möglich

Niebüll | Die Pflegeschule der Stiftung Uhlebüll in Niebüll bildet auch in diesem Jahr Altenpflegehelfer aus. Die einjährige Altenpflegehelferausbildung beginnt jetzt. „Wir haben noch Plätze frei“, so Schulleiterin Diplom-Pädagogin Margrit Hansen. Die Ausbildung im Präsenzunterreicht verläuft im hygienegerechten Rahmen. Weiterlesen: Domizil für die Pflegeschule:...

