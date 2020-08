Alte Lok soll weiter fahren

Neuanschaffungen der Bahn sind immer wieder defekt – Freude ist daher groß, dass es die zuverlässige BR 218 gibt

Avatar_shz von shz.de

02. August 2020, 10:09 Uhr

niebüll | Die Lokomotive aus der Baureihe BR 218 bleibt Niebüll erhalten. „Wir sind froh, dass wir sie haben“, sagt Ingulf Leuschel, früherer Konzernbevollmächtigter der DB bei einem Ortstermin in Tondern. Das „alte Schlachtross“ erzeugt zum Verdruss der Anwohner zwar Lärm und Dreck, ist aber zuverlässig.

„Die neue 245er“ Bombardier Lokomotive, seit 2016 im Einsatz, taugt nichts“, sagt der Eisenbahner. „Diese Häufung von Schäden, von kaputten Kupplungen bis zu defekten Motoren hat es in der deutschen Bahngeschichte noch nicht gegeben“, hieß es 2018 auf dem Niebüller Bahngipfel. Was war passiert? Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis hatte ein Jahr zuvor Öllecks, Kühlwasserverluste und verstopfte Rußpartikelfilter wegen einer fehlerhaften Software konstatiert. Es waren brandneue BR 245-Lokomotiven, die, kaum im Einsatz, zur Rollkur ins Husumer Werk mussten. Das Verfahren begann im März 2017 und betraf alle 15 dieselelektrischen Lokomotiven der Marschbahn. So wurden im Ausbesserungswerk nach und nach alle vier Motoren pro Lokomotive getauscht. Laut Aussage der Experten sollen danach die Ventile geschliffen werden.

Nur eine der Maßnahmen: Denn auch die Dieseltanks sind schon korrodiert, werden überarbeitet und auch die Hilfebetriebe-Trafos (Strom für Licht, Druckluft) und die Montage von neuen Stromrichter-Kühlanlagen stand an. An der Kühlung scheiterte 2017 alles. Ein Insider sah es so: Die BR 245 vereine zwar mit ihren vier Diesel-Generator-Aggregaten eine in Deutschland absolute technische Innovation. Diese könne aber nicht funktionieren, da die viel zu kleinen Caterpillar-Motoren Typ CAT C18 ACERT überhitzen, weil sie den ständigen Dauerlauf in Volllast nicht vertragen.“ Warum ist das eigentlich so? Der frühere Bahnstratege hat mehrere Antworten. „Es war nichts anderes auf dem Markt. Die Caterpillar-Motoren hatten als Einzige die EU-Abgasnorm erfüllt.“ Zudem sei bei der Bahn alles anders: „Eine Lokomotive ist kein Auto, wird also nicht ständig neu in Modellen weiterentwickelt.“ Nach seiner Einschätzung können da schon mal 30 Jahre vergehen. „Dann werden nicht immer gute neue Loks gebaut!“ So sei der erste ICE von Anfang der 90er Jahre nach wie vor der Beste. Zwar sei bekannt, dass die Siemens-Lok besser sei als die Bombardier. Doch diese koste eben auch mehr. Und nach den gängigen Ausschreibungen müsse das günstigste Angebot genommen werden.

Die Deutsche Bahn und Bombardier Transportation schlossen im April 2011 einen Rahmenvertrag über die Lieferung von 200 Diesellokomotiven dieses Typs mit Mehrmotorenantrieb. Der Vertrag mit einem Wert von etwa 600 Millionen Euro hat eine Laufzeit von neun Jahren. „Die Dinger stehen ständig zur Reparatur im Ausbesserungswerk oder in der Werkstatt, berichtete ein Insider, der nicht genannt werden will.

Die Loks der Baureihe 218 wird man also weiterhin täglich die doppelstöckigen Autotransportzüge auf die Insel ziehen sehen. In Niebüll stehen dafür bis zu zehn Loks bereit. Prognose: Die alten 218er werden solange fahren wie es geht.

Eine Bahnsprecherin teilt zu der Thematik Folgendes mit: DB Regio setzt keine BR 218 im Netz West ein. Lediglich auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg (über Lübeck) kommen planmäßig noch BR 218 bei DB Regio zum Einsatz. Diese werden in Einzelfällen an den Sylt Shuttle verliehen. Der DB Fernverkehr, Inselverkehr Sylt, setzt für den Sylt Shuttle grundsätzlich sieben Lokomotiven der BR 245 ein. Im Bestand befinden sich keine BR 218. Da die BR 245-Lokomotiven teilweise auch in andere Netze verliehen werden, bei denen aus technischen Gründen nur BR 245-Lokomotiven möglich sind, kommen beim Sylt-Shuttle ersatzweise Leihlokomotiven der BR 218 zum Einsatz. Je nach Fahrplaneinsatz variieren die Einsatzzahlen. Für den ICH-Verkehr von Hamburg nach Westerland werden Loks der BR 218 in Doppeltraktion eingesetzt. Der Ersatz dieser Leistungen erfolgt mit dem Einsatz der neuen und in der Beschaffung befindlichen ECx Züge. Der DB Fernverkehr, Inselverkehr Sylt, ist aktuell in keiner Beschaffung von Lokomotiven tätig, DB Regio setzt bereits, wie von Minister Buchholz angekündigt, neben den 15 Lokomotiven von Paribus zwei zusätzliche Loks der Reihe BR 245 ein. Zudem wird langfristig der IC durch den neuen EC Nachfolger ersetzt, dann auch mit BR 245. Dadurch entfallen die Verleihsituationen in andere Netze und es ergibt sich langfristig folgende Situation: Der Sylt-Shuttle wird langfristig mit eigenen BR 245 fahren, die Marschbahn mit BR 245 und der IC / EC Verkehr mit neuen Zügen und BR 245.

Auf die Frage zu Einsatzzeiten auf der Strecke Niebüll-Westerland-Niebüll und Anzahl der in Niebüll stationierten BR 218 beim Sylt-Shuttle wird nicht eingegangen. Eine direkte Nachfrage oder ein Gespräch mit dem Verantwortlichen, DB Sylt-Shuttle-Chef Alfred Onken, wurde von der Pressestelle Regionalbüro Hamburg Kommunikation und Marketing unterbunden.