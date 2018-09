Selbsthilfegruppe in Niebüll : Als Krebs noch Tabuthema war

Warum die Leiterin der DRK-Selbsthilfegruppe die Krankheit auch als Chance sieht.

von hwo

18. September 2018, 16:59 Uhr

Vorne am Rednerpult steht Annelies Maschotta. Sie erzählt, wann bei ihr welcher Krebs diagnostiziert wurde und wie es ihr bei der Eröffnung des Befunds erging. So offen, wie die Leiterin der DRK-Selbsthilfegruppe „Leben mit Krebs“ bei der Feierstunde zum Jubiläum in einem Tagungsraum der VR Bank in Niebüll darüber spricht, sei man nicht immer mit dem Thema umgegangen. Zumal, wenn man selbst betroffen war.

„Die Krankheit wurde meist verschwiegen“, weiß Maria Nissen-Deutschmann, die die Selbsthilfegruppe vor 25 Jahren in Niebüll mit DRK-Unterstützung aus der Taufe gehoben hat und einige Jahre an deren Spitze stand. „Wir waren uns damals gar nicht sicher, ob überhaupt jemand kommt“, erinnert sich Nissen-Deutschmann an die Gründungsversammlung Anfang der 90er Jahre.

Aber die Zweifel waren unbegründet. Die Gruppe ist in Südtondern längst eine wichtige Stütze für viele Krebspatienten geworden. „Es ist ganz wichtig, dass niemand mit solch einer Diagnose alleine bleiben muss“, sagt DRK-Referentin Christel Schmahl-Ruhz, die den Landesverband der Hilfsorganisation bei der Jubiläumsveranstaltung vertritt.

„Die Diagnose Krebs war für mich verbunden mit der Vorstellung vom Tod“, offenbart Annelies Maschotta. Heute weiß sie, dass das nicht zwangsläufig das Schlimmste bedeuten muss. Und so sagt sie sich und ihren Zuhörern: „Krebs gibt einem auch die Chance, über sich und sein Leben nachzudenken.“ Sie hat gelernt, auch mal nein zu sagen und nur an sich selbst zu denken.

Die Selbsthilfegruppe trifft sich alle 14 Tage. Das Programm ist vielseitig, es reicht von Ausflügen und autogenem Training über Marmeladenverkostung und kreatives Malen bis hin zu Wassergymnastik und Yoga. „Der Montagnachmittag gehört der Gruppe“, so die Leiterin. Und das seit einem Vierteljahrhundert.

Annelies Maschotta nimmt an diesem Nachmittag einige Geschenke für ihre Selbshilfegruppe entgegen, etwa vom DRK-Landesverband und benachbarten DRK-Ortsgruppen. Aber auch welche, die für sie persönlich bestimmt sind. Ein Dank für ihr Engagement, schließlich leitet sie die Gruppe schon seit 20 Jahren.

Dr. Dirk Hartwigsen vom MVZ im Niebüller Krankenhaus soll schließlich einen Vortrag halten zum Thema „Als Krebspatient in Nordfriesland“. Aber es wird kein Standardvortrag über den Stand der Krebsmedizin und die Therapiemöglichkeiten hierzulande. Der Onkologe findet eher nachdenklich Worte, schildert etwa die Ängste, die aus einer Krebsdiagnose resultieren, hinterfragt, ob hinter der Bildung spezieller Therapie-Zentren nicht auch Geschäftsinteressen stehen. Letztlich kommt der Arzt aber doch noch zum Fazit, dass die medizinische Situation in Nordfriesland gar nicht so schlecht ist.