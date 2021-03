Neubau geplant : Alloheim Leck: Gebäude des Pflegeheims in der Wikinger Straße ist abgerissen

Das Altenwohn- und Pflegeheim wird neu gebaut und soll künftig 90 statt bisher 45 Bewohnern Platz bieten.

LECK | Das Altenwohn- und Pflegeheim in der Wikinger Straße liegt in Schutt und Asche. Es wurde dieser Tage abgerissen, um Platz zu schaffen für einen Neubau. An gleicher Stelle wird eine Senioren-Wohnanlage gebaut. Weiterlesen: Grünes Licht für Bau einer neuen Seniorenwohnanlage Beherbergten die alten Gemäuer bisher 45 Pflegesätze, so sollen diese wegen der...

