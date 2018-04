Interview : „Alles hängt am Fliegerhorst“

Viel Natur und viele Möglichkeiten: Lecks Bürgermeister Andreas Deidert sieht großes Potenzial in seiner 8000-Einwohner-Gemeinde.

von Dorthe Arendt

22. April 2018, 18:00 Uhr

Leck | Was macht Ihre Gemeinde so besonders? Warum sollte jeder nach Leck ziehen?

Das steht gar nicht in Frage – die Leute tun es ja und ziehen nach Leck. Dafür gibt es viele gute Gründe: Für die einen ist es sicher die Landschaft, in der wir uns befinden – überall Grün und Naturschutzgebiete drumherum, das grüne Herz Nordfrieslands sage ich da nur. Die Natur macht uns allerdings auch manchmal Probleme bei der Erschließung und neuen Vorhaben, aber das ist nun einmal so.

Im Ort selbst haben wir auch viele grüne Flächen und die Lecker Au. Leck hat viele Einkaufsmöglichkeiten, kurze Wege und viele Parkplätze, gut ausgestattete Schulen, Kindergärten, Kultur: wir haben alles, entweder direkt selbst im Ort oder dicht vor der Haustür. Wenn ich Meer sehen möchte, kann ich mir aussuchen, ob es Nord- oder Ostsee sein soll, man ist schnell in Flensburg, Husum oder Tondern.



Wie ist die Altersstruktur der Bevölkerung in Leck?

Von unseren rund 8000 Einwohnern sind 1337 unter 18, 2232 über 60 Jahre alt. Der Rest liegt in der Mitte – also ein sehr gesunder Mix.



Gibt es genügend Angebote für die jeweiligen Altersgruppen?

Ganz klar: Ja. Wir haben das Haus der Jugend, Kino, Erlebnisbad, Sportmöglichkeiten, ein riesiges Stadion, zwei Theatergruppen, immer gute Veranstaltungen im Leck-Huus und der Nordsee Akademie und sogar regelmäßige Konzerte im Rathaus. Alle möglichen Vereine kümmern sich um die Jungen und die Alten.



Was muss unbedingt auf den Weg gebracht werden?

Wir haben zur Zeit keine Gewerbeflächen mehr frei – alles hängt an der Erschließung des ehemaligen Bundeswehr-Fliegerhorsts. Die dauert ja nun auch schon eine Kleinigkeit, viereinhalb Jahre, um genau zu sein.



Woher rührt diese Verzögerung?

Das ist all den Begebenheiten geschuldet, die uns ereilt haben. Das erste war das Naturschutzgebiet, was kommen sollte, das zweite war die Flüchtlingsunterkunft, die kommen sollte, das dritte das Kraftfahrtbundesamt, das aufgetreten ist. Jede einzelne Begebenheit ist nicht so tragisch, hat aber die Zeitachse beeinflusst. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt auf der Zielgeraden sind, aber in der Kurve davor.

Was heißt das konkret?

Ich erwarte, dass wir in dem Bereich Wohngebiet Mühlenberg II vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres mit der Erschließung beginnen können, ich hoffe auch, dass gelingt, den Business-Park bis dahin auf den Weg zu bringen. Es deutet sich aber an, dass wir etwas anders planen müssen, weil die Bundeswehr nicht wie ursprünglich geplant 2019 das Gelände verlässt, sondern länger bleibt. Das ist nicht tragisch. Die Bundeswehr ist hier sehr gerne gesehen und in der Bevölkerung akzeptiert. Wir benötigen jetzt nur eine belastbare Angabe zur Restnutzungsdauer. Vermutlich wird es notwendig, eine eigene Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet auf die B 199 herunterziehen.



Gibt es diesen einen Moment oder eine Situation, bei der Sie denken: „Darum bin ich Bürgermeister geworden“.

Ich habe schon immer viel Potenzial in meinem Ort gesehen, als Bürger und Bürgervorsteher und jetzt als Bürgermeister. Mit meinem Team von 41 Mitarbeitern kann ich viele kleine Dinge direkt erledigen. Für große Dinge kann ich gemeinsam mit dem Amt Südtondern die entsprechenden Vorlagen erzeugen, so dass gemeinsam mit der Politik auch große Dinge umgesetzt werden können. Das ist doch eine wunderbare Konstellation. So kann man doch sehr viel bewegen.



Was nervt Sie an der Kommunalpolitik am meisten?

Gar nichts. Das ist eigentlich ganz einfach: Wenn einen etwas nervt, sollte man es nicht machen. Und nur wenn ich das Regelwerk drumherum beherrsche, kann ich auch für die Gemeinde etwas bewegen. Vieles geht nicht mehr ganz so schnell, wie es früher mal ging. Aber früher hat man auch viele Gruppierungen und Interessenvertretungen gar nicht berücksichtigt. Das muss man heute machen, das ist auch richtig so und es ist auch spannend, das zu tun, weil man den Blick für andere Positionen geöffnet bekommt.



Hat die komplexere Verwaltungswelt auch Nachteile?

Wenn ich einen 100-Meter-Lauf antrete, dann kann ich zwar sagen: Das ist aber ganz schön lang, 50 Meter wären mir lieber, aber so komme ich nicht ans Ziel. Dass an mancher die Stelle die Prozesse so lang sind, das mag nicht jeder einsehen, aber das ist der Preis dafür, dass wir wirklich versuchen, jeden in dieser Entscheidung mitzunehmen, ob nun die Politik, Umweltverbände, Nachbargemeinden, etc. Der Preis ist aber am Ende nicht zu hoch für das, was wir dafür gewinnen. Obwohl ich mir manchmal wünschen würde, dass es schneller ginge.



Wird in Leck zu viel gemeckert?

Die Meckerer und Nörgler im Ort sind häufig sehr laut – da gehen die Leisen ein bisschen unter. Das ist schade, das haben die Leisen nicht verdient – und der Ort schon drei Mal nicht. Zur Kommunalwahl hätte sich jetzt jeder einbringen können – auch die Leute, die am Kneipentresen gute Ideen haben. Es sind die Menschen vor Ort, die Politik machen für die Menschen vor Ort. Am Tresen habe ich nie genügend Informationen, um die Welt zu retten.



Wie sieht es mit dem Wirtschaftsstandort Leck aus?

Die wirtschaftlichen Zahlen sehen gut aus, auch die Stimmung ist hervorragend. Ein Problem für Gewerbetreibende ist der Fachkräftemangel, es wird immer schwerer, gutes und verlässliches Personal hier im ländlichen Raum zu finden.



Wo liegen noch ungenutzte Potenziale in Leck?

Wie gesagt – der Fliegerhorst birgt sehr, sehr viel Potenzial, auch touristisch. Überhaupt können wir in der Vermarktung all der schönen Dinge, die Leck ausmachen, besser werden. Das beste Beispiel: Niebüll wirbt mehr mit dem Langenberger Forst als wir es tun. Aber da sind wir dran.