Togo-Abend in Niebüll : Afrikanisches Lebensgefühl in Niebüll

von Lara Hansen

erstellt am 26.Sep.2017 | 03:10 Uhr

Niebüll | Sonnabend, 16 Uhr in Niebüll, das Wetter war herbstlich-frisch. Die Gäste des Togo-Nachmittags, zu dem Emily Wilbrand (20) in der Evangelischen Bildungsstätte einlud, um über die Erfahrungen und Erlebnisse ihres 12-monatigen Weltwärts-Freiwilligendienstes in Togo zu berichten, erwartete jedoch ein afrikanisches Erlebnis der besonderen Art, das sie zugleich vom rauen Nordfriesland auf den afrikanischen Kontinenten katapultieren sollte. Denn anlässlich des Togo-Nachmittags wurde nicht nur über Togo geredet, es waren sogar vierzig Togolesen der Organisation „Fraternité Africane“ anwesend, um das afrikanische Lebensgefühl die Gäste am Sonnabend hautnah erleben zu lassen.

In Kooperation mit „Fraternité Africane“ in Niebüll, Kim’s Café und dem Diakonischen Werk Niebüll war ein buntes Programm rund um das westafrikanische Land auf die Beine gestellt worden, das von einer Modenschau über Fingerfood bis hin zu einer Kunstausstellung keine Wünsche offen ließ. Rhythmische Trommelwirbel, begleitet von energetischen Stimmen voller Lebensfreude und traditionellen Tanzeinlagen der „Fraternité Africane“ erfüllten gleich zur Begrüßung den ganzen Raum und sorgten für den ausgelassenen Tenor des Tages.

Mit seiner ansteckenden Lebensenergie animierte der fremde Kulturbrauch schnell den gesamten Saal zum Aufstehen, Mitklatschen und sogar Mittanzen. Im Anschluss erzählte Emily von ihrer eindrucksvollen Zeit in Togo, genauer genommen ihrer Zeit in Kpalimé, wo sie in einem Waisenhaus lebte und außerdem für zwei verschiedene französische Radiosender die Nachrichten und eine Wissenschaftssendung moderierte. Dabei räumte die angehende Psychologie-Studentin zugleich mit einigen Klischees auf.

Nur weil sie in Togo gelebt habe, wisse sie beispielsweise nicht, wie der Kontinent Afrika aussehe. Wilde, gefährliche Tiere? Die gebe es fast nur im Nationalpark, jedoch nicht in der Stadt. Den Satz: „Yovo, donne-moi de l’argent!“ („Weißer, gibt mir Geld“) habe sie nicht selten auf den Straßen zu hören bekommen und mit dieser Rolle habe sie sich nur schwer abfinden können. „Diese Erwartungshaltung kommt von den Touristen, die sich nicht um große Beträge kümmern. Ich selbst habe von 100 Euro im Monat gelebt, was den Durchschnittsverdienst von Togolesen zwar übersteigt, aber einige Touristen an einem Tag ausgeben“, erklärte sie und fügte hinzu: „Ich hätte mir gewünscht, mehr in der Masse unterzugehen, in die Kultur einzutauchen. Das war nicht möglich, ich blieb immer die Weiße.“

Die Privilegien des deutschen Staatsbürgers wurden ihr erst in Togo richtig vor Augen geführt. Vier Tage lang musste Emily aufgrund eines schweren Krankheitsfalls in einem Krankenhaus in Lomé verbringen. Tausend Euro kostete der Aufenthalt – für einen Togolesen unbezahlbar. Für Emily übernahm selbstverständlich die Krankenkasse den vollen Betrag.

Die ungerechte Verteilung von Geld, Korruption und den Fluch des ewig armen Kontinents Afrika stellte auch Ambroise Geglo, gebürtiger Togolese, in einer emotionsgeladenen Rede an den Pranger. „Ich verstehe es nicht, es macht mich sauer. Wir Togolesen appellieren an euch, unsere Freunde, uns, zu unterstützen“, so Ambroise in seiner direkten Ansprache ans Publikum.

In einem etwa 20-minütigen Dokumentarfilm, den Emily ebenfalls zeigte, offenbarte sie außerdem die armen Verhältnisse, die im Waisenhaus herrschen. In schwierige Umstände werden die Kinder hineingeboren, ihre Eltern konnten oder wollten sich schlichtweg nicht um sie kümmern und haben sie ihrem Schicksal überlassen. Um dem Waisenhaus mehr Mittel zu geben und den Kindern und Erziehern einen besseren Alltag zu verschaffen, war es Emilys vorrangiges Ziel, Spenden zu sammeln. Knapp 300 Euro kamen am Sonnabend aus dem Erlös von togolesischen Kunstgegenständen und Spenden der Gäste zusammen und werden nun den Waisenkindern zugute kommen.

Emily zeigte sich positiv überrascht über die zahlreichen Gäste und dankbar gegenüber der Großzügigkeit. „Die Stimmung hätte nicht besser sein können. Togolesische Spontaneität und deutsche Durchplanung haben gut ineinander gegriffen und ein einmaliges Fest ermöglicht!“ Abschließend richtete sie auch noch rührende Worte an ihre togolesischen Freunde. „Unsere Kulturen sind sehr verschieden, aber Togo und die Togolesen sind mir sehr ans Herz gewachsen.“