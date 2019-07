Ärger mit Hunde-Haufen: In Bosbüll drohen Bußgelder

von Anja Werner

bosbüll | Wohl die meisten Menschen mögen Hunde, gelten sie doch als bester Freund des Menschen. Doch in einen Hundehaufen hinein zu treten, ist kein Vergnügen, auch für Hundehalter selbst nicht. Die meisten Frauchen und Herrchen sammeln die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner in den dafür vorgesehenen Plastikbeuteln ein, doch in Bosbüll gibt es in diesem Punkt einige schwarze Schafe, „über die sich viele Anwohner zu Recht ärgern“, sagt Bürgermeister Ingo Böhm. Diesen droht nun ein Bußgeld.

„Vor allem weil es sogar Hundehaufen auf dem Spielplatz gibt – das geht gar nicht“, sagt Ingo Böhm. Und auch auf Wegen und Grünflächen hätten Hundehaufen nichts zu suchen. Diskutiert wurde das Thema während der Einwohnerfragestunde der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. „Wir haben es schon sehr lange mit gutem Zureden versucht - ohne Erfolg“, bedauert der Bürgermeister. Das Problem sei aber die Halter dabei zu erwischen, wenn sie die Haufen ihrer Hunde einfach liegen lassen. „Jeder, der dies beobachtet, sollte die Halter direkt ansprechen - das glt auch für die Hinterlassenschaften von Pferden“, sagt Ingo Böhm. Vielleicht können auf diese Weise dann doch noch die Bußgelder verhindert werden.