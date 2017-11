Nachhaltiger Kalender : Adventskalender bietet Nachhaltigkeit mal anders

vergrößern 1 von 1 Foto: lorenzen 1 von 1

von Bele Lorenzen

erstellt am 20.Nov.2017 | 13:25 Uhr

Niebüll | Pünktlich zum ersten Dezember erscheint auch in diesem Jahr die schon zweite Ausgabe des nachhaltigen Kalenders. „Der doppelt so gute Adventskalender“ heißt er und beinhaltet diesmal vierundzwanzig Tipps zum nachhaltigen Leben sowie Anregungen und die Vorstellung von Projekten. Die diesjährigen Kalenderblätter – ausgearbeitet von Holger Heinke vom Stadtmarketing und Chiara Meyer vom Kulturbüro Niebüll – umfassen zahlreiche Themen wie Fairtrade, Plastikmüll, Bienenschutz, aber auch globale Aktionen wie den „Welterschöpfungstag“ oder die „Earth Hour“.

Die ursprüngliche Idee des Kalenders kam von Alina Thomsen, eine ehemalige Schülerin der Friedrich-Paulsen-Schule (FPS), die derzeit ein Auslandsjahr in London verbringt aber trotzdem an der inhaltlichen Ausarbeitung beteiligt war.

Jedes dieser Themen oder Umweltprobleme wird auf jeweils einer Kalenderseite beschrieben, dazu werden wissenswerte Fakten genannt.

Überschriften wie „Make Chocolate Fair!“ regen zum Nachdenken an. „Es muss nicht immer die Billigschokolade sein“, sagt Holger Heinke. „Wer ein bisschen mehr Geld ausgibt, weiß, dass fair gehandelt wurde.“ Eine andere wichtige Initiative ist der „Goldeimer“. Sie hilft dabei, Menschen weltweit einen Zugang zu sanitären Einrichtungen zu ermöglichen.

Der optisch sehr ansprechende Kalender soll Menschen für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren und dazu auffordern, selbst aktiv zu werden, um mehr für die Umwelt zu tun. Denn gerade in der Weihnachtszeit rücken nachhaltiger Konsum und bewusstes Leben oftmals in den Hintergrund.

In einer Auflage von 2500 Stück ist der Kalender vor wenigen Tagen erschienen. Der erste Schwung wurde bereits in der 12g der Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll verteilt. Unter den Schülern war Leve Rasmussen, der ein Praktikum beim Stadtmarketing gemacht und so auf das Projekt aufmerksam geworden war.

Bei wem das Interesse geweckt ist, der darf sich den Adventskalender kostenlos abholen – in der Niebüller Stadtbücherei, dem Niebüller Rathaus oder im Naturkundemuseum.