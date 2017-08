Achtrup Finanzen besser als gedacht

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Die Finanzen der Gemeinde: Dieses wichtige Thema beschäftigte die Achtruper Gemeindevertreter während ihrer jüngsten Sitzung. Auf der Tagesordnung stand das Haushaltsjahr 2016. Dirk Pfeiffer vom Amt Südtondern stellte Achtrups Finanzlage dar. Zwar weist die Ergebnisrechnung dem Experten zufolge einen Fehlbetrag von 21 174,90 Euro aus. Da die Planung von einem Minus in Höhe von 31 300 Euro ausging, ist das Ergebnis allerdings besser als erwartet. Die Finanzrechnung weist einen Überschuss von 65 408,93 Euro aus, wodurch die liquiden Mittel der Gemeinde auf 904 386,05 Euro steigen. Dirk Pfeiffer: „Der Gemeinde geht es finanziell wirklich nicht schlecht.“ Und auch mit Blick auf anstehende große Investitionen wie den Kita-Anbau, der vermutlich teurer wird als geplant (wir berichteten), stellte er in Aussicht: „In zukünftigen Jahren ist nicht mehr mit Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung zu rechnen, da höhere Gewerbesteuereinnahmen erwartet werden.“

Auch Haushaltsüberschreitungen galt es für das Jahr 2016 zu genehmigen. Diese Positionen seien in einer Sitzung des Finanzausschusses, an der fast alle Mitglieder der Gemeindevertretung teilgenommen haben, ausführlich vorgestellt worden, berichtete Dirk Pfeiffer. Für die Genehmigung von Mehrausgaben von bis zu 5000 Euro war laut Haushaltssatzung der Bürgermeister zuständig. 2016 fielen hier Überschreitungen in Höhe von insgesamt 97 846,41 Euro an. Diese Positionen müssen nicht von den Gemeindevertretern genehmigt werden, sondern sind lediglich zur Kenntnis zu nehmen. Für die weiteren Mehrausgaben von insgesamt 142 342,59 Euro mussten die anwesenden Gemeindevertreter jedoch ihre Zustimmung geben – was auch einmütig erfolgte. Finanzausschussvorsitzende Inge Wagner nannte die größten der genehmigungspflichtigen Positionen: Mehr als 44 000 Euro fielen für die Leerrohrverlegung für die zukünftige Breitbandversorgung an, der zu einem späteren Zeitpunkt erstattet werde. Zudem schlugen höhere Schulkostenbeiträge mit rund 17 500 Euro zu Buche, die Erstattung für Kindertagestätten (also Achtruper Kinder, die in anderen Gemeinden Einrichtungen besuchen) mit rund 18 700 Euro. Für die Unterhaltung von Gemeindewegen wurden die ursprünglich geplanten Kosten um rund 17 500 Euro überschritten.

von Dorte Arendt

erstellt am 18.Aug.2017 | 03:41 Uhr