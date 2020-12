Abwarten oder jetzt handeln?

Erst nach einem Appell des Bürgermeisters findet sich in Leck eine Mehrheit für ein Regelwerk zur Plastikmüll-Vermeidung

06. Dezember 2020, 14:32 Uhr

LECK | Vor mehr als einem Jahr hatte die SSW-Fraktion in der Gemeindevertretung gefordert, den Gebrauch von Plastik auf Veranstaltungen und Märkten einzuschränken beziehunsgweise zu verbieten. Der Antrag hat nun Gehör gefunden, es lag ein Satzungsentwurf auf den Tischen der Gemeindevertreter.

Nun sollte aber nicht über die Satzung, sondern nur darüber abgestimmt werden, ob man in Leck diesen Weg überhaupt gehen will. „Ja, wir wollen“, hoben die Politiker mehrheitlich ihre Hände.

Bekannt ist, dass der Kinder- und Jugendbeirat ebenfalls 2019 dieses Müll-Thema aufgegriffen hat, es aber bisher nicht weiter verfolgte. Die SSW-Fraktion bohrte von sich aus nach und stellte einen Antrag zur Müllvermeidung auf öffentlichen Veranstaltungen (wir berichteten).

Die Verwaltung hat nun den Entwurf einer Satzung – etwa analog des Regelwerks, wie es in Niebüll Anfang dieses Jahres verabschiedet wurde – gefertigt. Bevor die Satzung allerdings durch die Gemeindevertretung beschlossen und in Kraft gesetzt wird, sollen zunächst die Standbetreiber, Marktbeschicker und Veranstalter öffentlicher Veranstaltungen in Leck gehört werden. Nach deren Aussagen soll die Thematik im Fachausschuss beraten werden.

Mit dem Wissen, dass im Sommer 2021 eine EU-Vorgabe das Plastikverbot regeln wird, entbrannte eine Diskussion. Frühestens im Februar könne eine Satzung für Leck verabschiedet werden, hieß es. Es lohne zeitlich nicht, wenn man schon in wenigen Monaten wieder Korrekturen beziehungsweise Änderungen vornehmen müsse. Hans-Martin Petersen (SPD) schlug beispielsweise vor: „Lasst uns abwarten, was kommt.“

Noch mehr Informationen forderte Klaus Schmidt von der UWL, und Ingo Scholz (CDU) sagte: „Wir sollten uns lieber alle besser vorbereiten. Aus meiner Sicht rate ich ab, bis das nationale Gesetzt vorliegt“.

Die Meinungen waren geteilt. Bürgermeister Andreas Deidert schlug eine Bresche für die gemeindliche Satzung: „Wir sollten zukunftsbewusst handeln und ein Signal setzen.“ Er hält nichts von Schwarzmalerei und betonte: „Ich gehe gern zu den Leuten und spreche mit ihnen.“ Sein Appell rüttelte offenbar die Gemeindevertreter wach. Es wird eine auf Leck zugeschnittene Satzung zur Müllervermeidung geben.