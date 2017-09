Musik in Südtondern : Abba-Review zu Gast im Charlottenhof

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Anja Werner

erstellt am 27.Sep.2017 | 03:36 Uhr

Endlich ist sie am Sonnabend, 14. Oktober, wieder im Charlottenhof in Klanxbüll: die Band ABBA Review – Die internationale ABBA Tribute Erfolgsproduktion mit Musikern aus Schweden, England, Malaysia und Deutschland. Plateau-Schuhe und schrille Kostüme waren das Markenzeichen von ABBA. Auch nach dem 40 Jährigen Jubiläum des „Waterloo“-Erfolgs begeistert diese Musik noch das Publikum. Zu hören sein werden viele Welthits der vier Schweden in einer energiegeladenen Bühnen-Show. Karten im Vorverkauf bei Niko Nissen Leck, Niebüll und Westerland, im Infozentrum Klanxbüll und im Charlottenhof (Tel. 04668/ 92100). Einlass, Brezeln und Getränke ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.