Ab durchs grüne Herz Südtonderns

Radfahren erfreut sich in Zeiten der Corona-Pandemie steigender Beliebtheit – und wo könnte man besser Radeln als in Nordfriesland

24. August 2020, 17:09 Uhr

Leck/Ladelund | Jetzt, wo bereits viel Getreide geerntet ist und fast überall der Blick wieder frei durch die Landschaft schweifen kann, ist die beste Zeit des Jahres, das „grüne Herz Südtonderns“ auf dem Fahrrad zu erleben. Wald, Wiesen, Auen und zahlreiche Anregungen, sich mit der abwechslungsreichen, teils turbulenten Geschichte dieser Region zu beschäftigen, warten auf Entdecker des grünen Nordens.



Start am Ladelunder Naturbad





Der Tourvorschlag umfasst einen gut 42 Kilometer langen Rundkurs, in den Radler an jedem Punkt der Strecke einsteigen können. Für den mobilen Urlauber, der sein Rad auf dem Pkw oder dem Wohnmobil transportiert, sind zwei Start- und Zielorte besonders geeignet: die attraktiven Park- und Stellplätze in Leck (hinter dem Erlebnisbad) und in Ladelund (am Naturbad).

Vom Start am Ladelunder Naturbad führt die Strecke zunächst über den „Weg der Erinnerung“ zur Ladelunder KZ-Gedenk- und Begegnungsstätte. Hier lohnt es sich, vorab einmal die Hintergründe zu recherchieren (www.kz-gedenkstaette-ladelund.de).



Durchs Schlangental in den Karlumer Forst





Durch das so genannte Schlangental führt dann eine Betonspur in Richtung Karlum. Mitten in dem beschaulichen kleinen Dorf biegen wir am Dorfgemeinschaftshaus nach Süden ab und erreichen nach einigen hundert Metern den Karlumer Forst. Hier tauchen wir zum ersten Mal in einen der wenigen Wälder Südtonderns ein. Der Mischwald bleibt auch im Sommer angenehm kühl und lädt zum beruhigenden „Waldbaden“ ein.

Am Südrand des Waldes überqueren wir die Landstraße Leck-Süderlügum. Die asphaltierte Nebenstraße führt am ehemaligen Lecker Luftwaffenflugplatz vorbei. Hier ist heute die Sportfluggruppe Leck zuhause, die auch Urlaubern zahlreiche interessante Angebote macht. Am Westrand von Leck können diejenigen, die Leck als Startplatz gewählt haben, in die Tour einsteigen.

Vom Bahnübergang der stillgelegten Bahnstrecke Niebüll-Flensburg in der Birkstraße zweigt ein Bahnseitenweg nach Westen ab, der hinaus in Marsch führt – immer zwischen den überwachsenen Schienen und der Lecker Au.



Holzbrücke über die Lecker Au





Nach weiteren drei Kilometern sehen wir eine Holzbrücke die Lecker Au überspannen. Hier ist Rast und Halt angesagt. Eine Bank und ein freies Blickfeld bis zum Horizont sind die Belohnung für den ersten Teilabschnitt.

Weiter geht es über Klintum in den Langenberger Forst, das größte zusammenhängende Waldgebiet Nordfrieslands. Es ist ein auch international bedeutendes Wandergebiet mit vielen historischen Bezügen.

Gleich hinter der Schranke, die am Waldrand Autofahrern das Weiterfahren verbietet, biegen wir nach links ab. Nach einigen hundert Metern kreuzen wir den historischen Ochsenweg. Hier lohnt wieder ein kurzer Halt. Einige Meter nördlich im Ochsenweg sind interessante Informationstafeln angebracht, die die bewegte Geschichte der Viehtreiber und ihrer Herden auf dem Ochsenweg veranschaulichen.

Die vorgeschlagene Route quert hier den Ochsenweg und führt immer geradeaus an der Ahlefeldhöhe vorbei zur Bundesstraße 199. Wer eine etwas schlechtere Wegstrecke und einen etwa zwei Kilometer weiten Umweg nicht scheut, sollte dem Ochsenweg nach Süden folgen.



Sentimentale Gedanken in Fresenhagen





Belohnt wird der Umweg mit der Entdeckung des den früheren Rastplatzes der Viehtreiber „Rugeranzel/Petersburg“, um von dort über die Rantzauhöhe und den Heideberg zur B 199 zu fahren. Auf diesem Streckenabschnitt sind auch manch örtliche Mountainbiker unterwegs.

Nach dem Überqueren der B 199 fahren wir im gegenüber liegenden Waldstück zunächst am Golfplatz Hof Berg vorbei nach Fresenhagen. Etwas sentimental und wehmütig schauen wir hier auf das ehemalige Rio-Reiser-Haus („König von Deutschland“), wo der Leadsänger der erfolgreichen Band „Ton, Steine, Scherben“, lebte und 1996 starb. Langjährige Managerin der Band war übrigens Claudia Roth, die heutige „Grand Dame“ der Grünen.



Sehenswert: Alpakas am Wegesrand





Den letzten Rastplatz finden wir am Bio-Hofladen Johannsen in Sprakebüll. Hier kann der Besucher und Kunde sich auch über die Tierhaltung informieren und sich bei einem Imbiss den Unterschied im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen.

Über das „Adlige Gut Lütjenhorn“ mit seinem bemerkenswerten Gedenkstein an die Aufhebung der Leibeigenschaft und durch das malerische Dorf Boverstedt, wo uns am Wegrand Alpakas überraschen, geht es zurück nach Ladelund. Und natürlich zu einer erfrischenden Runde Schwimmen im Naturbad.