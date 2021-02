Turbulenzen in Süderlügum : Gemeindevertretung wählt am Mittwoch Lorenzen-Nachfolger

Der Rückzug des bisherigen zweiten Bürgermeisters zieht mehrere Umbesetzungen in den Gemeindegremien nach sich.

Süderlügum | Wenn sich am kommenden Mittwoch, 24. Februar, um 19.30 Uhr die Gemeindevertretung im Feuerwehrgerätehaus trifft, stehen einige personelle Veränderungen in den Gemeindegremien an. An erster Stelle die Wahl eines zweiten Bürgermeisters. Auch interessant: W...

