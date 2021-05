Energiewende in Nordfriesland : Zwei Wasserstoff-Busse im Linienbetrieb

Der Treibstoff für die beiden Fahrzeuge der Bahntochter Autokraft wird in Bosbüll aus Windstrom erzeugt.

Niebüll | Zwei Busse mit Wasserstoffantrieb werden von der Bahntochter Autokraft ab sofort im Liniendienst in Nordfriesland unterwegs sein. Die beiden Fahrzeuge des portugiesischen Herstellers Caetano wurden dem Verkehrsunternehmen am Mittwoch in Niebüll übergeben. Dort befindet sich eine von zwei Wasserstoff-Tankstellen, die im Rahmen des Projekts eFarm ent...

