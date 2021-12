Polizei sucht Zeugen : Zusammenstoß im Begegnungsverkehr: Verkehrsunfallflucht in Niebüll

Touchieren und einfach wegfahren? Das ist nicht die feine nordfriesische Art.

Avatar_shz von Nordfriesland Tageblatt

14. Dezember 2021, 11:57 Uhr

Niebüll | Die Polizei teilt mit: Am Montagmorgen (13. Dezember) gegen 7.20 Uhr, kam es in der Aventofter Str. in Niebüll zu einer Verkehrsunfallflucht. „Ein Kleinbus (Sprinter) fuhr in Richtung Niebüll und stieß mit dem Seitenspiegel eines entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Bus fuhr trotz des Unfalls weiter“, heißt es in der Mitteilung.

Weiterlesen: Sogar von Leck aus zu sehen: Ist es Südtonderns höchster Weihnachtsbaum?

Zeugen meldeten demnach kurz darauf den Vorfall der Niebüller Polizei. Es wird darum gebeten, dass sich der oder die Pkw-Fahrer(in), der Fahrer des Kleinbusses sowie weitere Hinweisgeber beim PR Niebüll unter der Rufnummer Tel. 04661/40110 melden.