Corona & Tourismus : Zum Start der Modellregion öffnet in Dagebüll eine weitere Teststation

Parallel zum Tourismus-Start am kommenden Sonnabend sind in der Nordsee-Gemeinde an zwei Stellen Abstriche möglich.

Niebüll | Am 1. Mai eröffnet in der Nordsee-Gemeinde eine weitere Teststation. Sophia Boysen richtet das Testzentrum in der alten Bushalle der Firma Schmidt ein. „Es ist auch für Urlauber und Betriebe vor Ort gedacht“, sagt Heinke Boysen, die dort medizinische Unterstützung leistet. Weiterlesen: Mit Übersichtskarte: Hier können Sie sich kostenlos auf Corona ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.